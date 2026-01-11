18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي بسلاح أبيض على قائد سيارة أجرة ميكروباص بمحافظة الشرقية.

أولوية المرور تشعل مشاجرة بين سائقي توك توك وميكروباص بالشرقية



ضبط سائق توك توك اعتدى بسلاح أبيض على قائد ميكروباص بالشرقية

ورصدت الأجهزة الأمنية، مقطع فيديو يظهر قيام أحد الأشخاص بالتعدي على قائد سيارة أجرة "ميكروباص" باستخدام سلاح أبيض بدائرة محافظة الشرقية.

بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي بشأن الحادث، وأمكن تحديد الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، وهو سائق توك توك له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق.

وتم ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهته أقر بالاعتداء على قائد الميكروباص بسبب خلافات بينهما حول أولوية المرور.

تم التحفظ على مركبة التوك توك، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية.

