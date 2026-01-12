بعد قليل، بدء محاكمة المتهم بقتل هيثم سمير بطل السباقات الدولي

18 حجم الخط

تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة المتهم في قضية مقتل بطل السباقات الدولي هيثم سمير، وذلك على خلفية الاتهام الموجه إليه بإنهاء حياة المجني عليه إثر خلافات نشبت بين الطرفين في مركز قليوب.

إحالة المتهم بقتل بطل السباقات هيثم سمير لجنايات شبرا الخيمة

وكانت نيابة مركز قليوب قد قررت في وقت سابق إحالة المتهم بقتل بطل السباقات هيثم سمير إلى محكمة الجنايات، بعد الانتهاء من التحقيقات الأولية في الواقعة، كما كلفت قوة أمنية باصطحاب المتهم إلى مسرح الجريمة لتمثيل الواقعة، مع استعجال تحريات المباحث وطلب تقرير الطب الشرعي للوقوف على الأسباب الدقيقة للوفاة.

وتعود أحداث الواقعة إلى نشوب نزاع على قطعة أرض في محافظة القليوبية، تطور إلى مشادة كلامية ثم مشاجرة بين المجني عليه وعدد من الأشخاص، انتهت بإطلاق أعيرة نارية أصيب على إثرها هيثم سمير إصابات قاتلة أودت بحياته في الحال.

وفاة هيثم سمير بطل سباق السيارات

وفي بيان سابق لوزارة الداخلية، أوضحت أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تلقت بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد بوفاة مالك إحدى الشركات وصاحب مركز لخدمات السيارات، متأثرًا بإصابته بطلق ناري. وبسؤال شريك المجني عليه، أفاد بأنه أثناء توجههما إلى قطعة أرض مملوكة للمتوفى بدائرة مركز شرطة قليوب، نشبت مشادة بين المجني عليه ونجل الخفير الخاص بالأرض بسبب رغبة المتوفى في إنهاء عمل والده، وتطورت إلى مشاجرة أطلق خلالها المتهم عيارًا ناريًا من سلاح خرطوش كان بحوزته.

وأضاف البيان أنه تم ضبط المتهم، وهو عامل مقيم بدائرة المركز، وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، كما جرى القبض على عدد من المشتبه في تورطهم، فيما يواصل فريق البحث الجنائي جمع الأدلة وفحص كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث كاملة تم التحالة لمحكمة جنايات شبرا الخيمة.

يُذكر أن هيثم سمير يُعد من أبرز نجوم سباقات السيارات في مصر والعالم العربي، حيث حقق العديد من البطولات المحلية والدولية، كان آخرها التتويج ببطولة الشرق الأوسط العام الماضي، إلى جانب نشاطه في تنظيم الفعاليات الرياضية وعمله في مجال تجارة السيارات.

