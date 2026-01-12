الإثنين 12 يناير 2026
تفريغ هواتف ومحادثات عصابة لتزوير الشهادات الدراسية والأختام الحكومية

حبس متهمين أرشيفية
أمرت نيابة الأموال العامة، بتفريغ هواتف ومحادثات ومكالمات تشكيل عصابى تخصص فى تزوير الشهادات الدراسية والأختام الحكومية بمدينة السلام وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وأمرت النيابة باستعجال تحريات مباحث الأموال العامة في الواقعة.

إعلان على مواقع التواصل قاد لنهاية شخصين تخصصا فى تزوير المحررات 

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة الجرائم المنظمة عن قيام شخصين – لهما معلومات جنائية ومقيمين بمحافظتي القاهرة وسوهاج – بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية، خاصة الشهادات الدراسية، لاستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين، مع الترويج لنشاطهما الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

سقوط عصابة تزوير الشهادات الدراسية 

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة الأمن من ضبطهما بدائرة  قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، وبحوزتهما 5 هواتف محمولة تحوي دلائل على نشاطهما الإجرامي.

وعند مواجهتهما، أقر المتهمان بممارستهما النشاط الإجرامي كما ورد في التحريات.

واتخذت الأجهزة المختصة كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لإحالتهما للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

تزوير المحررات الرسمية مسئولية منّ ؟ 

وينص قانون العقوبات المصري في المادة 211 على أن كل موظف عمومي يزور محررًا من الأوراق الرسمية يعاقب بالعقوبات المقررة للتزوير، والتي قد تصل إلى السجن المشدد، لكن يبقى السؤال معلقًا: إذا وقع الضرر على مواطن بريء، فهل يحق له طلب تعويض مباشر من الموظف أم تتحمل الدولة المسؤولية المالية وتعود لاحقًا على الموظف؟

ووفقًا للقاعدة القانونية المعروفة بـ"مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه"، تتحمل الجهة الحكومية في كثير من الأحيان تبعات الأضرار التي يرتكبها موظفوها أثناء تأدية أعمالهم، طالما كانت داخل إطار الوظيفة، لكنّ المحاكم المصرية تميز بين حالتين، إذا كان الفعل (كالخطأ في القيد أو إغفال بيان مهم) داخل نطاق العمل الإداري دون قصد الإضرار، فإن المسؤولية تقع على عاتق الجهة الإدارية.

أما إذا ثبت أن الموظف تصرّف بقصد الإضرار أو بالتزوير العمدي، فإن المسؤولية على الموظف بصفة شخصية، وقد يُطالَب بالتعويض من ماله الخاص.

