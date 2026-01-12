الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

نص التقرير الطبي في العثور على جثة مسنة أسفل فيلا بالتجمع

نص التقرير الطبي
نص التقرير الطبي في العثور على جثة مسنة أسفل فيلا بالتجمع
18 حجم الخط

 تسلمت نيابة القاهرة الجديدة، التقرير الطبي المبدئي حول العثور على جثة سيدة مسنة ملقاة أسفل فيلا داخل كمبوند بـ منطقة التجمع الخامس، وتبين أنها سقطت من الطابق الثاني.

وأوضح التقرير وجود كسور وجروح بأعلى الرأس ونزيف داخلي إثر الاصطدام بالأرض مما تسبب في الوفاة.

 وأكدت التحريات عدم وجود أي شبهة جنائية في الواقعة، وأن المتوفاة أختل توازنها أثناء وجودها بالشرفة فسقطت على الأرض مفارقة للحياة.

العثور على جثة مسنة بالتجمع الخامس 

 وكان  قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة أسفل فيلا داخل كمبوند بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة مسنة أسفل فيلا بها كدمات وكسور متفرقة بجسدها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لكشف ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق متصل، لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من علو في مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ورجحت التحريات الأولية، أن الشخص اختل توازنه وسقط من شرفة شقة بأحد العقارات السكنية، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

سقوط شخص من علو بأكتوبر 

تلقى قسم شرطة أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط شخص من علو بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص، إثر إصابته بتهشم في الجمجمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التجمع الخامس التحفظ على كاميرات المراقبة العثور على جثة مسنة بالتجمع النيابة العامة جثة مسنة بالتجمع الخامس جثة شخص قسم شرطة التجمع الخامس منطقة التجمع الخامس نيابة القاهرة الجديد نيابة القاهرة الجديدة

مواد متعلقة

قرار جديد ضد دجال الإسكندرية المتهم ببث مقاطع فيديو للنصب على المواطنين

إخلاء سبيل المتهمة بدهس طالبة الشروق بكفالة

استعجال تقرير المعمل الجنائي في حريق شقة بحلوان

نص التحريات في العثور على جثة مسنة أسفل فيلا بالتجمع

دولارات ما لهاش عدد، مفاجأة في نص تقرير فحص هواتف شاكر محظور عن حجم ثروته من التيك توك

قضية المخدرات الكبرى، سارة خليفة تؤدي صلاة العصر داخل قفص الاتهام

رد فعل ممثل النيابة العامة بعد سماع طلبات دفاع شقيق المتهمة سارة خليفة

دفاع شقيق سارة خليفة يطلب التحقيق مع مأموريات الضبط والتفتيش

ads

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

طلاب الصف الخامس الابتدائي يؤدون امتحان اللغة العربية بالقاهرة اليوم

أرقام تاريخية في مباراة النصر والهلال قبل ديربي اليوم بالدوري السعودي

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

مصير حكومة مدبولي بيد الرئيس السيسي

وزيرة التضامن تلتقي وفدًا من أعضاء مجلس المستشارين الياباني

استقرار أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين

قبل الجلسة الافتتاحية، مصادر: التوافق على هشام بدوي رئيسا لمجلس النواب

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

خطوات تشفير الملفات الهامة على نظام تشغيل ويندوز

سعر السمك اليوم، الماكريل المجمد يقفز 20 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الفراعنة وترويض أسود التيرانجا.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإسراء والمعراج، كيف تجلى موقف أبي بكر الصديق في المعجزة؟

منها نهر الكوثر وسدرة المنتهى، 15 مشهدا من رحلة الإسراء والمعراج

تفسير رؤيا الضيوف في المنام وعلاقتها بشراء بيت جديد

المزيد
الجريدة الرسمية