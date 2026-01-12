قرار جديد ضد دجال الإسكندرية المتهم ببث مقاطع فيديو للنصب على المواطنين

18 حجم الخط

أمرت نيابة الأموال العامة، بالتحفظ على هواتف ولاب توب لشخص مقيم بالبحيرة متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، بادعائه قدرته على العلاج الروحاني وممارسة أعمال الدجل، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

واستعجلت النيابة العامة تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة.

ضبط نصاب يمارس الشعوذة والدجل

وتمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، وبحوزته 3 هواتف محمولة تحتوي على دلائل تثبت نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والشعوذة.

وبمواجهته، أقر المتهم بممارسته النشاط الإجرامي، وتصويره لمقاطع فيديو أثناء تنفيذ أعمال الدجل وبثها على صفحته بمواقع التواصل بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

واتخذت الأجهزة المختصة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، تمهيدًا لتقديمه للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

الإطار القانوني لجريمة الدجل والشعوذة

وفقًا للقانون المصري، لا يوجد نص صريح يجرّم أعمال السحر والدجل بحد ذاتها، لكن الممارسات المرتبطة بها غالبًا ما تندرج تحت تهم النصب والاحتيال، والتي يعاقب عليها القانون وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، حيث تنص على أنه:

يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على مال الغير بالخداع، مستخدمًا طرقًا احتيالية لإيهام الضحية بوجود واقعة غير حقيقية.

وبذلك فإن ادعاء الدجالين امتلاكهم لقدرات خارقة، مثل فك السحر أو جلب الحبيب أو مضاعفة الأموال، يُعد استخدامًا لطرق احتيالية تستوجب العقوبة القانونية.

عقوبة النصب بالدجل والسحر

الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات في حالة ثبوت تهمة الاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بأساليب غير مشروعة.

الغرامة المالية والتي قد تصل إلى 50 ألف جنيه في بعض الحالات، خاصة إذا كان هناك ضحايا متعددون.

تشديد العقوبة إذا استخدم المحتال وسائل حديثة مثل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى 5 سنوات حبس وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

