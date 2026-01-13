حالة المرور اليوم، كثافات متحركة بمحاور القاهرة والجيزة

الثلاثاء 13 يناير 2026
 شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم الثلاثاء، زحامًا ملحوظًا وكثافات مرتفعة بعدد من شوارع ومحاور القاهرة والجيزة والقليوبية، وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية للسيطرة على الكثافات.

القاهرة

سجلت محاور كوبري أكتوبر، صلاح سالم، رمسيس، العباسية، والطريق الدائري كثافات مرورية متوسطة خاصة في الاتجاه القادم من شرق القاهرة إلى وسط المدينة، مع تباطؤ ملحوظ للحركة في ساعات الذروة الصباحية، فيما انتظمت الحركة نسبيًا على كورنيش النيل وبعض الشوارع الجانبية.

الجيزة

شهدت مناطق الهرم، فيصل، الدقي، المهندسين، وكورنيش الجيزة زحامًا واضحًا، خاصة عند الميادين الرئيسية ونقاط الالتقاء مع المحاور الحيوية، مع كثافة متحركة على محور 26 يوليو، وتم توجيه السيارات لمسارات بديلة لتخفيف الضغط.

القليوبية

ظهرت كثافات مرورية  متوسطة على مداخل ومخارج شبرا الخيمة وبنها، مع تباطؤ حركة السير على الطرق الرابطة بالقاهرة، نتيجة زيادة الأحمال المرورية الصباحية، دون تسجيل حوادث مؤثرة حتى الآن.

وأكدت المصادر المرورية استمرار المتابعة اللحظية عبر غرف العمليات وكاميرات المراقبة، مع انتشار الأوناش والخدمات المعاونة للتعامل السريع مع أي أعطال أو تكدسات، في إطار خطة تأمين الحركة خلال يوم عمل يشهد كثافات مرتفعة.

