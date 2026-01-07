الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بعد اعترافات صادمة، إحالة عصابة استغلال الأطفال في التسول بالقاهرة للجنايات

تشكيل عصابي تخصص
تشكيل عصابي تخصص في التسول، فيتو
18 حجم الخط

أمرت  النيابة العامة بإحالة تشكيل عصابي تخصص في استغلال الأطفال الأحداث في القيام بـ  التسول واستجداء المارة والنشل بمحافظة القاهرة للمحاكمة الجنائية.

وقال المتهمون إنهم يقومون بتأجير بعض الأطفال من أمهاتهم مقابل 300 جنيه في اليوم الواحد، حيث يبدأ عملهم المجرم من الساعة الثامنة صباحا إلى الحادية عشرة مساء.

وأضاف المتهمون أنهم يتخذون أماكن معينة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، حيث يقومون بالتسول من المارة ونشل البعض الآخر، مشيرين إلى أنهم يستقطبون الأطفال تاركي منازلهم ويتخذون من الشارع بيتا لهم للعمل معهم نظير توفير مأوى للمبيت ووجبة غداء.


كانت أجهزة  وزارة الداخلية تمكنت عن طريق  الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع  الشرطة المتخصصة من ضبط (7 رجال و4 سيدات)، بينهم 6 لهم معلومات جنائية سابقة، لقيامهم باستغلال الأطفال في التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

وزارة الداخلية تكشف شبكة استغلال الأحداث بالقاهرة

رافق المتهمين (15 حدثًا) من المعرضين للخطر، حيث تم رصدهم أثناء قيامهم ببيع السلع والتسول، وعند مواجهتهم خلال التحقيقات  أقروا بنشاطهم الإجرامي.


الإجراءات القانونية وحماية الأحداث


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتسليم الأطفال لأهاليهم مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول لأهليتهم في إحدى دور الرعاية.

 التسول في الأماكن العامة ظاهرة منتشرة في العديد من المدن، وتتفاقم هذه الظاهرة لعدة أسباب تتنوع بين الفقر والبطالة وأحيانًا استغلال البعض لهذه المهنة لتحقيق مكاسب سهلة وسريعة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة التسول واستجداء المارة محافظة القاهرة وزارة الداخلية شبكة استغلال الأحداث التسول

مواد متعلقة

ضبط 6 رجال و5 سيدات لاستغلالهم الأطفال في أعمال تسول بالقاهرة والجيزة

ضبط تشكيل عصابي يستغل 18 طفلًا في أعمال تسول وبيع سلع بالجيزة

كشف ملابسات فيديو أعمال تسول بالجيزة وضبط المتورطين
ads

الأكثر قراءة

قرارات جمهورية حاسمة خلال ساعات، تعرف عليها

لنشر السلام والمحبة بين المسلمين والمسيحيين، 13 زيارة رئاسية للكنيسة القبطية من 2015 حتى 2026

ضبط 8 أطنان دقيق مدعم و4 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 7 يناير 2026

موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي أمم أفريقيا

ارتفاع ملحوظ في القاهرة وأسوان تسجل 30، درجات الحرارة اليوم بمحافظات مصر

القافلة 111، الهلال الأحمر يمد غزة بـ 6 آلاف طن مساعدات إنسانية وملابس شتوية

إلغاء 140 رحلة جوية في باريس بسبب تساقط الثلوج

خدمات

المزيد

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الريال القطري أمام الجنيه في المركزي المصري اليوم الأربعاء

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حقيقة رحلة الإسراء والمعراج والرد على من أنكرها

تفسير حلم الفرح في المنام وعلاقته بكسب الكثير من الأموال

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 7 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية