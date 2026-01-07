بعد اعترافات صادمة، إحالة عصابة استغلال الأطفال في التسول بالقاهرة للجنايات

18 حجم الخط

أمرت النيابة العامة بإحالة تشكيل عصابي تخصص في استغلال الأطفال الأحداث في القيام بـ التسول واستجداء المارة والنشل بمحافظة القاهرة للمحاكمة الجنائية.

وقال المتهمون إنهم يقومون بتأجير بعض الأطفال من أمهاتهم مقابل 300 جنيه في اليوم الواحد، حيث يبدأ عملهم المجرم من الساعة الثامنة صباحا إلى الحادية عشرة مساء.

وأضاف المتهمون أنهم يتخذون أماكن معينة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، حيث يقومون بالتسول من المارة ونشل البعض الآخر، مشيرين إلى أنهم يستقطبون الأطفال تاركي منازلهم ويتخذون من الشارع بيتا لهم للعمل معهم نظير توفير مأوى للمبيت ووجبة غداء.



كانت أجهزة وزارة الداخلية تمكنت عن طريق الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (7 رجال و4 سيدات)، بينهم 6 لهم معلومات جنائية سابقة، لقيامهم باستغلال الأطفال في التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

وزارة الداخلية تكشف شبكة استغلال الأحداث بالقاهرة

رافق المتهمين (15 حدثًا) من المعرضين للخطر، حيث تم رصدهم أثناء قيامهم ببيع السلع والتسول، وعند مواجهتهم خلال التحقيقات أقروا بنشاطهم الإجرامي.



الإجراءات القانونية وحماية الأحداث



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتسليم الأطفال لأهاليهم مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول لأهليتهم في إحدى دور الرعاية.

التسول في الأماكن العامة ظاهرة منتشرة في العديد من المدن، وتتفاقم هذه الظاهرة لعدة أسباب تتنوع بين الفقر والبطالة وأحيانًا استغلال البعض لهذه المهنة لتحقيق مكاسب سهلة وسريعة.

