الأجهزة الأمنية بالجيزة تكشف حقيقة فيديو بلطجة الوراق

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال بلطجة ضد أهالي المنطقة محل سكنه بمحافظة الجيزة.

الأمن يكشف ملابسات فيديو ادعاء بلطجة بالوراق وضبط طرفي المشاجرة

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، وأن الواقعة عبارة عن مشاجرة نشبت بين الشخصين الظاهرين في مقطع الفيديو، بسبب خلافات متعلقة بالجيرة، تعدى خلالها الطرفان على بعضهما بالضرب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وتبين أنهما عاطلان ولهما معلومات جنائية، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الوراق. وبمواجهتهما أقرا بحدوث المشاجرة وأكدا عدم تحرير أي محضر بالواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

