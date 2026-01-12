الإثنين 12 يناير 2026
حوادث

الأجهزة الأمنية بالجيزة تكشف حقيقة فيديو بلطجة الوراق

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات فيديو ادعاء بلطجة بالوراق
كشفت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال بلطجة ضد أهالي المنطقة محل سكنه بمحافظة الجيزة.

الأمن يكشف ملابسات فيديو ادعاء بلطجة بالوراق وضبط طرفي المشاجرة
الأمن يكشف ملابسات فيديو ادعاء بلطجة بالوراق وضبط طرفي المشاجرة

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، وأن الواقعة عبارة عن مشاجرة نشبت بين الشخصين الظاهرين في مقطع الفيديو، بسبب خلافات متعلقة بالجيرة، تعدى خلالها الطرفان على بعضهما بالضرب.

وتمكنت  الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وتبين أنهما عاطلان ولهما معلومات جنائية، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الوراق. وبمواجهتهما أقرا بحدوث المشاجرة وأكدا عدم تحرير أي محضر بالواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت  النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

