حوادث

ضبط سائق ميكروباص لتعاطيه المخدرات أثناء القيادة بالشرقية

ضبط سائق ميكروباص
ضبط سائق ميكروباص لتعاطيه المخدرات أثناء القيادة بالشرقية
 تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من كشف واقعة قيام قائد سيارة أجرة بتعاطي مواد مخدرة، أثناء سيره بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية.

<strong alt=
ضبط سائق ميكروباص لتعاطيه المخدرات أثناء القيادة بالشرقية

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات سابقة بهذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة الظاهرة في الفيديو وقائدها، وهو شخص لا يحمل تراخيص ويُعرف عنه معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة مشتول السوق.

وبحوزته تم ضبط سيجارتين تحتويان على مخدر الحشيش بقصد التعاطي، وبمواجهته أقر بما نسب إليه من مخالفات.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق لضمان تطبيق القانون ومنع المخالفات.

