رونالدو يقود تشكيل النصر المتوقع لمباراة الهلال بالدوري السعودي

الدوري السعودي، يلتقي الهلال أمام النصر ، اليوم الاثنين، في افتتاح الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.



ويغيب عن النصر نجمه السنغالي ساديو ماني لتواجده مع منتخب بلاده، لكنه رغم ذلك يمتلك نخبة من اللاعبين المميزين يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يتصدر قائمة الهدافين برصيد 14 هدفًا، ومواطنه جواو فيليكس، والفرنسي كينجيسلي كومان ومواطنه محمد سيماكان العائد من الإصابة والبرازيلي إنجيلو رافاييل والإسباني إينيجو مارتينيز والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، وسلطان الغنام وأيمن يحيى ونواف العقيدي.

التشكيل المتوقع للنصر أمام الهلال في دوري روشن السعودي

واستقر الجهاز الفني لفريق النصر على التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مواجهة الهلال المرتقبة، ضمن افتتاح الجولة الخامسة عشرة من منافسات دوري روشن السعودي.

حراسة المرمى:

نواف العقيدي

خط الدفاع:

أيمن يحيى – إينيغو مارتينيز – محمد سيماكان – نواف بوشل

خط الوسط:

أنخيلو – عبد الله الخيبري – جواو فيليكس

خط الهجوم:

كينجسلي كومان – كريستيانو رونالدو – عبد الرحمن غريب.

ويعيش الهلال حالة معنوية مرتفعة بعد أن أصبح الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة، ويأمل في مواصلة انتصاراته، وتحقيق فوز جديد يوسع من خلاله الفارق مع وصيفه إلى 7 نقاط.



فى المقابل فقد النصر صدارته قبل جولتين بعد خسارته ست نقاط أمام الأهلي ثم القادسية، فيتطلع إلى تجاوز خسارته.

موقف الهلال والنصر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين



ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين وفي جعبته 35 نقطة جمعها من 11 انتصارًا وتعادلين ولم يُهزَم في أي مباراة.

وعلى الجانب الآخر، يحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة جمعها من 10 انتصارات وتعادل وحيد وهزيمتين.

