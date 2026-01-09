الدوري السعودي، "هاتريك" بنزيما يقود اتحاد جدة لاكتساح الخلود برباعية نظيفة

18 حجم الخط

الدوري السعودي، حقق اتحاد جدة، فوزا كبيرا على حساب مضيفه الخلود، برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب نادي الحزم، ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري السعودي لكرة القدم “دوري روشن للمحترفين”.

سجل رباعية اتحاد جدة في مرمى الخلود الفرنسي كريم بنزيما(هاتريك) في الدقائق 13 و28 و35، ثم أحرز اللاعب صالح الشهري الهدف الرابع للاتحاد في الدقيقة 84.

الخلود السعودي، فيتو

القوة الضاربة الهجومية في تشكيلة اتحاد جدة

دفع كونسيساو بالقوة الضاربة، في التشكيلة الأساسية للإتحاد أمام الخلود والمكونة من: الهولندي سيتفن بيرجوين والثنائي الفرنسي موسى ديابي وكريم بنزيما، والبرتغالي روجر فرنانديز.

ودخل اتحاد جدة مباراته أمام الخلود بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش

خط الدفاع: حسن كادش، أحمد شراحيلي، دانيلو بيريرا، مهند الشنقيطي

خط الوسط: فابينيو، نجولو كانتي، ستيفن بيرجوين

خط الهجوم: موسى ديابي، كريم بنزيما، روجر فرنانديز

وجلس على دكة بدلاء الاتحاد، في مباراة اليوم ضد الخلود، الأسماء التالية؛ أحمد الغامدي، وحامد الغامدي، وصالح الشهري، أحمد الجليدان، وعوض الناشري، ومحمد فلاتة، وفواز الصقور، عبدالعزيز البيشي، ومحمد العبسي.

تشكيل اتحاد جدة، فيتو

تشكيل الخلود في مواجهة اتحاد جدة

فيما دخل فريق الخلود مباراته أمام اتحاد جدة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: خوان بابلو كوزاني

الدفاع: نوربيرت جيومبر - ويليام تروست - شاكويل بيناس - سلطان عامر الشهري

الوسط: رمزي صولان - عبدالرحمن سالم السفري - عبد الرحمن مطلق الدوسري - ميزياني ماوليدا - راميرو انريكي

الهجوم: هتان باهبري

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

بهذا الفوز رفع فريق الاتحاد رصيده إلى 26 نقطة إرتقى بها إلى المركز السادس، بجدول ترتيب الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد الخلود عند النقطة 12 في المركز الثاني عشر، بعد خوض 13 جولة.

