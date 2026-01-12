الخليج يفوز على الاتفاق 1/2 في الدوري السعودي

18 حجم الخط

تمكن فريق الخليج من إيقاف انتفاضة نظيره الاتفاق، وحقق فوزا مهما، بعدما فاز بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب إيجو بالدمام، لحساب منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

أهداف مباراة الاتفاق ضد الخليج

تقدم الاتفاق بهدف مبكر سجله الفرنسي موسى ديمبيلي في الدقيقة (2) ورد الخليج بهدفي اليوناني كونستانتينوس فورتونيس (45 من ركلة جزاء) وأضاف الهولندي بارت شينكيفيلد (86) الهدف الثاني.

وبهذه النتيجة رفع الخليج رصيده إلى 21 نقطة، في حين بقي الاتفاق على رصيده السابق 22 نقطة.

تفاصيل مباراة الاتفاق ضد الخليج

ولم يمض على بداية الشوط الأول سوى دقيقة حتى أخذ الاتفاق الأسبقية إثر هجمة منسقة، وصلت من خلالها الكرة للفرنسي موسى ديمبيلي الذي لعبها قوية داخل المرمى (2).

وكاد الخليج أن يعادل النتيجة بعد فرصة محققة لكن كرة النرويجي جوشوا كينغ تصدى لها الحارس السلوفاكي ماريك روداك تصدى لها ببراعة وحولها للركنية (9).

وواصل روداك تألقه عندما تصدى لكرة كينج الانفرادية وحولها للركنية (15) وواصل الخليج أفضليته وصوب اليوناني يورجوس ماسوراس كرة قوية طار لها روداك وحولها بأطراف أصابعه للركنية (27).

وأضاع ماجد كنبة فرصة محققة للخليج عندما واجه المرمى ولعب الكرة بجانب القائم (38) وتحصل الخليج على ركلة جزاء، نفذها اليوناني فورتونيس ولعب الكرة قوية على يسار روداك (45).

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع فوت الخليج فرصة سانحة للتسجيل عندما انفرد سعيد حمسل ولعب الكرة "لوب" لحظة خروج الحارس لكن كرته مرت بجانب القائم.

وفي الشوط الثاني تراجع أداء الفريقين نسبيًا، وكان فريق الاتفاق قريبا من معاودة التقدم لكن رأسية ديمبيلي أمسكها الحارس اللوكسمبورجي أنتوني موريس (56).

وقبل نهاية المباراة بأربع دقائق أضاف الخليج هدفه الثاني عندما تابع الهولندي بارت شينكيفيلد كرة عرضية لعبها مباشرة داخل المرمى (86).

