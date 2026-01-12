منتخب مصر يخوض مرانه بمدينة أغادير اليوم

الإثنين 12 يناير 2026
يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، تدريباته في الخامسة مساء اليوم الإثنين، بمدينة أغادير التي استقبلت بعثة الفراعنة منذ بداية بطولة كأس الأمم الأفريقية وذلك قبل التوجه لطنجة عقب انتهاء المران.

وتغادر بعثة منتخب مصر مدينة أغادير المغربية، في طريقها إلى مدينة طنجة، التي تستضيف مباراة الفراعنة أمام السنغال في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

موعد مغادرة منتخب مصر مدينة أغادير

وأكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن الفريق سيغادر إلى مدينة طنجة في السابعة مساء اليوم الإثنين - بتوقيت المغرب - على متن طائرة، استعدادا لمواجهة السنغال يوم ١٤ يناير الجاري في مباراة الدور قبل  النهائي لكأس الأمم الأفريقية المقامة بالمغرب.

ملعب طنجة يستضيف لقاء مصر والسنغال

ويستضيف ملعب طنجة الكبير، مباراة مصر والسنغال في الدور قبل النهائي ببطولة أمم أفريقيا 2025، والذي يتسع لـ 75 ألف مشجع.

حسم منتخب مصر تذكرة التأهل للدور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في المغرب، بعد التفوق على منتخب كوت ديفوار بنتيجة (3-2)، في الدور ربع النهائي.

ويخوض منتخب مصر مواجهة قوية أمام منتخب السنغال في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

مصر وكوت ديفوار، فيتو
مصر وكوت ديفوار، فيتو

موعد مباراة مصر والسنغال

وتقام مباراة مصر والسنغال يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري، وتنطلق صافرتها في الـ7 مساء بتوقيت القاهرة.

تاريخ مواجهات منتخب مصر ضد السنغال 

وسبق أن خاض منتخب مصر 15 مواجهة سابقة أمام منتخب السنغال في تاريخ مواجهات الفريقين بمختلف البطولات القارية والعالمية.

وحقق منتخب مصر خلالها 7 انتصارات على حساب السنغال، مقابل 6 انتصارات للمنتخب السنغالي وتعادلين فقط بينهما 

وسجل منتخب مصر 9 أهداف في مرمى أسود التيرانجا، مقابل 7 أهداف للسنغال في مرمى الفراعنة.

منتخب السنغال، فيتو
منتخب السنغال، فيتو

مواجهات مصر ضد السنغال في أمم أفريقيا

فيما اقتصرت مواجهات منتخب مصر أمام السنغال في بطولة أمم أفريقيا على خمس مواجهات فقط جاءت نتائجها على النحو التالي: 

المباراة الأولى بين مصر والسنغال في بطولة أمم أفريقيا، كانت في دور المجموعات بنسخة 1986، وانتهت بفوز السنغال بهدف دون رد.

ثم تكررت المواجهة بينهما في دور المجموعات لنسخة 2000 في ضيافة غانا ونيجيريا، وانتصرت مصر بنفس نتيجة مباراة النسخة السابقة.

وبعدها فاز منتخب مصر على السنغال في نصف نهائي 2006 بهدفين مقابل هدف التي أقيمت في القاهرة.

بعدها غابت المواجهات بين الفراعنة وأسود التيرانجا حتى نسخة 2021 بالكاميرون، حيث التقيا في المباراة النهائية، وتعادلا بدون أهداف ثم فازت السنغال بركلات الترجيح.

الجريدة الرسمية