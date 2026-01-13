جار السوء، القبض على شخص حاول التحرش بطفلة بعد استدراجها لمنزل مهجور في العياط

18 حجم الخط

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض على شخص تحرش بطفلة بعد استدراجها بأحد المنازل المهجورة بدائرة مركز شرطة العياط.

ويواصل رجال المباحث العامة جمع التحريات والمعلومات لكشف ملابسات الواقعة.

وكانت أسرة المجني عليها تقدمت ببلاغ يفيد بتعرض ابنتهم للاعتداء على يد جارهم البالغ من العمر ١٦ سنة بعد أن استدرجها في لأحد المنازل المهجورة وتحرش بها، بعد أن اصطحبها ووضع يده في أماكن متفرقة من جسده، إلى أن سمع أحد الأهالي صوت استغاثة لطفلة تقول “الحقوني”، وهرول مسرعًا لمكان الطفلة وعندما شاهده المتهم لذا بالفرار، إلى أن تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض عليها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق عملها، حيث أمرت بسرعة إنهاء التحريات في الواقعة.



خطوات الإبلاغ عن جريمة هتك عرض

_التوجه فورًا إلى أقرب قسم شرطة أو جهة أمنية للإبلاغ عن الجريمة.

_اروِ تفاصيل الحادثة بدقة (الزمان، المكان، كيفية وقوع الجريمة، وصف المعتدي).

_قدم أي دليل لديك مثل:

إذا كان هناك من رأى شيئًا.

إذا كان هناك إصابات أو فحوصات.

صور أو فيديوهات إن وجدت.

_ اطلب من الشرطة توجيهك للمحامي أو الجهة المختصة بالمساعدة القانونية للضحايا.

_ اطلب تأمين الحماية لك وللضحية، وتوفير الدعم النفسي اللازم.



عقوبة المتهمين بهتك العرض

_ من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

_يُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

