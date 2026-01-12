انتظام الحركة المرورية اليوم بالقاهرة والجيزة، وحادث مروع بالطريق الأوسطي بالشرقية

18 حجم الخط

شهدت الحالة المرورية صباح اليوم الإثنين، انتظامًا ملحوظًا في معظم المحاور والطرق الرئيسية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وسط انتشار مكثف لرجال المرور لتسيير الحركة والتعامل مع أي معوقات طارئة.

ففي القاهرة، سادت سيولة مرورية بشوارع وسط البلد وكورنيش النيل، ومحاور صلاح سالم والنصر والأوتوستراد، مع كثافات متوسطة أعلى كوبري أكتوبر وعبد المنعم رياض في ساعات الذروة الصباحية، دون وقوع حوادث مؤثرة.

أما في الجيزة، فانتظمت الحركة المرورية على شارع الهرم وفيصل ومحور صفط اللبن والدائري، مع تباطؤ نسبي بمناطق ميدان الجيزة وبين البراجيل نتيجة زيادة الأحجام المرورية المعتادة.

وفي القليوبية، شهدت الطرق الرئيسية مثل طريق القاهرة – بنها الزراعي والدائري الإقليمي سيولة مرورية نسبية، مع وجود كثافات خفيفة إلى متوسطة بمداخل ومخارج المدن.

وأكدت الإدارة العامة للمرور استمرار الدفع بالخدمات المرورية والأوناش للتعامل الفوري مع أي أعطال أو حوادث، حفاظًا على انسيابية الحركة وسلامة قائدي المركبات.

مصرع عامل وإصابة 27 آخرين في انقلاب أتوبيس بالطريق الأوسطي بالشرقية

وفى سياق متصل، لقي عامل مصرعه، وأُصيب 27 آخرون صباح اليوم الإثنين، في حادث انقلاب أتوبيس تابع لإحدى الشركات، كان يقل 56 عاملًا، أثناء سيره على الطريق الأوسطي في اتجاه مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث كشفت المعاينة الأولية عن انقلاب الأتوبيس على جانب الطريق، ما أسفر عن سقوط عدد من المصابين.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة، فيما تولى مرفق الإسعاف نقل جثمان العامل المتوفى إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

كما تم رفع آثار الحادث من الطريق وإعادة تسيير الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

