الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

انتظام الحركة المرورية اليوم بالقاهرة والجيزة، وحادث مروع بالطريق الأوسطي بالشرقية

اسعاف
اسعاف
18 حجم الخط

شهدت الحالة المرورية صباح اليوم الإثنين، انتظامًا ملحوظًا في معظم المحاور والطرق الرئيسية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وسط انتشار مكثف لرجال المرور لتسيير الحركة والتعامل مع أي معوقات طارئة.

ففي القاهرة، سادت سيولة مرورية بشوارع وسط البلد وكورنيش النيل، ومحاور صلاح سالم والنصر والأوتوستراد، مع كثافات متوسطة أعلى كوبري أكتوبر وعبد المنعم رياض في ساعات الذروة الصباحية، دون وقوع حوادث مؤثرة.

أما في الجيزة، فانتظمت الحركة المرورية على شارع الهرم وفيصل ومحور صفط اللبن والدائري، مع تباطؤ نسبي بمناطق ميدان الجيزة وبين البراجيل نتيجة زيادة الأحجام المرورية المعتادة.

وفي  القليوبية، شهدت الطرق الرئيسية مثل طريق القاهرة – بنها الزراعي والدائري الإقليمي سيولة مرورية نسبية، مع وجود كثافات خفيفة إلى متوسطة بمداخل ومخارج المدن.

وأكدت الإدارة العامة للمرور استمرار الدفع بالخدمات المرورية والأوناش للتعامل الفوري مع أي أعطال أو حوادث، حفاظًا على انسيابية الحركة وسلامة قائدي المركبات.

مصرع عامل وإصابة 27 آخرين في انقلاب أتوبيس بالطريق الأوسطي بالشرقية

وفى سياق متصل، لقي عامل مصرعه، وأُصيب 27 آخرون صباح اليوم الإثنين، في حادث انقلاب أتوبيس تابع لإحدى الشركات، كان يقل 56 عاملًا، أثناء سيره على الطريق الأوسطي في اتجاه مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث كشفت المعاينة الأولية عن انقلاب الأتوبيس على جانب الطريق، ما أسفر عن سقوط عدد من المصابين.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة، فيما تولى مرفق الإسعاف نقل جثمان العامل المتوفى إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

كما تم رفع آثار الحادث من الطريق وإعادة تسيير الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث انقلاب اتوبيس الطريق الاوسطي حادث اليوم محافظة الشرقية العاشر من رمضان مستشفي بلبيس المركزى اصابة عمال اخبار الحوادث

مواد متعلقة

النيابة تحقق مع 7 متهمين بالتعدي على قائد سيارة دهس شخصين بفيصل

سقوط 5 تشكيلات عصابية وضبط 161 سلاحا ناريا خلال حملات أوكار الجريمة

ضبط مرتكبى استخدام سيارة في دهس مواطن عمدا ببنى سويف

أولوية المرور تشعل مشاجرة بين سائقي توك توك وميكروباص بالشرقية

أخبار الحوادث اليوم: مقتل مسنة على يد ربة منزل وابنتها لسرقة قرطها الذهبي بسوهاج.. السجن المشدد 15 عاما لقاتلي تاجر الذهب أحمد المسلماني.. وتأجيل محاكمة البلوجر شاكر محظور

الأمن يكشف حقيقة إلقاء شخص مادة كاوية على وجه سيدة بسبب الكلاب الضالة بالقطامية

مصرع شاب في حادث تصادم بسوهاج

ضبط عاطل بتهمة سرقة بطاريات الدراجات النارية بسوهاج
ads

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

طلاب الصف الخامس الابتدائي يؤدون امتحان اللغة العربية بالقاهرة اليوم

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

طلاب صفوف النقل الابتدائي يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية بالجيزة

تشهد أداء اليمين وانتخاب الرئيس والوكيلين، ماذا يحدث في جلسة مجلس النواب الافتتاحية؟

مصرع وإصابة 28 عاملا، تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس العاشر من رمضان بالشرقية

ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تعطل الإمدادات من إيران

أسرة اللعبة 5 تنهي تصوير جميع المشاهد في هذا الموعد

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

خطوات تشفير الملفات الهامة على نظام تشغيل ويندوز

سعر السمك اليوم، الماكريل المجمد يقفز 20 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 8 سلع غذائية بعد إعلان التضخم في ديسمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 12 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 12 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 12 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية