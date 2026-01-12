وكيل الصحة بأسيوط يوجه بالتحول الرقمى وميكنة ملفات العاملين

18 حجم الخط

أجرى الدكتور محمد جمال أحمد، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط،​في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لتطوير العمل الإداري بالمنظومة الصحية، جولة تفقدية موسعة بمكاتب ديوان عام المديرية، للوقوف على انتظام سير العمل والتأكد من جودة الخدمات الإدارية المقدمة.

​رافق وكيل وزارة الصحة بأسيوط خلال جولته كل من الدكتور أحمد سيد موسى، وكيل المديرية، ومحمود أبو الريش، مدير إدارة الشؤون الإدارية، والدكتور أنور عليان، مدير إدارة الشؤون القانونية.

متابعة معدلات الإنجاز في الملفات الحيوية بالقطاع الصحي بأسيوط

وشملت الجولة المرور على مختلف الأقسام والإدارات الفنية والإدارية، تم خلالها استعراض آليات العمل المتبعة ومتابعة معدلات الإنجاز في الملفات الحيوية التي تخدم القطاع الصحي بالمحافظة.

وخلال تفقده للأقسام الإدارية، أصدر وكيل وزارة الصحة والسكان توجيهات مشددة بضرورة الإسراع في الانتهاء من ميكنة جميع ملفات العاملين بالقطاع الصحي بأسيوط، مشددًا على أن التحول الرقمي لم يعد رفاهية بل ضرورة ملحة لتنظيم العمل وضمان دقة البيانات وسرعة استرجاعها، بما يخدم مصلحة الموظفين ويسهل إجراءاتهم الوظيفية وتدرجهم الإداري.

​كما أكد وكيل وزارة الصحة أهمية الالتزام بالانضباط الإداري وتضافر الجهود بين كافة الإدارات (القانونية والإدارية والطبية) لخلق بيئة عمل محفزة، مشيرًا إلى أن المديرية تضع تطوير العنصر البشري والارتقاء بالمنظومة الرقمية على رأس أولوياتها تماشيًا مع رؤية الدولة للتطوير المؤسسي، وموجهًا الشكر للقائمين على العمل الذين يبذلون جهدًا ملموسًا في سبيل الارتقاء بالمنظومة الصحية في محافظة أسيوط.

