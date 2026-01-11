الأمن يكشف حقيقة إلقاء شخص مادة كاوية على وجه سيدة بسبب الكلاب الضالة بالقطامية

الأحد 11 يناير 2026
القطامية، كشفت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن حدوث مشادة كلامية بين سيدة وأحد الأشخاص بدعوى إلقائه مادة كاوية على وجهها، اعتراضًا على إطعامها الكلاب الضالة بدائرة قسم شرطة القطامية.

 

سيدة تتهم مهندس بإلقاء مادة حارقة عليها بسبب إطعامها الكلاب بالقطامية

 

بالفحص، تبين تلقى قسم شرطة القطامية بلاغا من ربة منزل، تعاني من احمرار بالوجه دون وجود أي حروق، أفادت بتضررها من مهندس بالمعاش، مقيم بذات الدائرة، لقيامه بسكب مياه عليها أثناء إطعامها الكلاب الضالة بإحدى الحدائق المطلة على مسكنه، ما تسبب في إصابتها.

 

أقوال الطرفين

وباستدعاء المشكو في حقه وسؤاله، قرر أن الشاكية اعتادت إطعام الكلاب الضالة بالمنطقة محل سكنه، الأمر الذي أدى إلى زيادة أعدادها ومهاجمتها للمواطنين، وحال معاتبته لها اعتدت عليه بالسب، فألقى على إثر ذلك بعض المياه عليها.

 

فيديو الزعم بإلقاء مادة كاوية على سيدة بسبب إطعام الكلاب


واتهم الشاكية بالاعتداء عليه لفظيًا وتصوير مقطع الفيديو محل التداول، مدعية قيامه بإلقاء مادة كاوية عليها، على خلاف الحقيقة، بقصد الإضرار به.

تم اتخاذ  الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

