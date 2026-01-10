السبت 10 يناير 2026
الكرتونة تسجل 103 جنيهات، أسعار البيض في بورصة الدواجن اليوم السبت 10 يناير 2026

أسعار البيض اليوم واصلت أسعار بيض المائدة الارتفاع، اليوم السبت الموافق 10 يناير 2026، سواءً في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة، وشملت أسعار كرتونة البيض الأبيض والبلدي والأحمر.

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم السبت الموافق 10 يناير 2026، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية: 

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 103 جنيهات و107 جنيهات بعد أن سجلت الأربعاء الماضي ما بين 119 جنيها و122 جنيها.

أسعار البيض الابيض اليوم في الشركات اليوم 

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض 30 بيضة في الشركات اليوم، من 103 إلى 107 جنيهات بعد ان سجلت من قبل بين 121 إلى 124 جنيها.

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن 

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 105 إلى 110 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

أسعار البيض الأحمر اليوم في الشركات اليوم 

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في  الشركات اليوم، من 105 إلى 110 جنيهات.

أسعار البيض البلدي اليوم في الشركات 

وعن سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في الشركات اليوم، فتراوح بين 120 جنيهًا إلى 122 جنيهًا.

