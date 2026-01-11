الإثنين 12 يناير 2026
خارج الحدود

مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي يدعو لإنشاء جيش أوروبي قوامه 100 ألف جندي

تشكيل قوة أوروبية،
تشكيل قوة أوروبية، فيتو
دعا مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي، أندريوس كوبيليوس، اليوم، دول الاتحاد النظر في تشكيل قوة عسكرية مشتركة يمكن أن تحمل مكان القوات الأمريكية المنتشرة بالقارة.

طرح فكرة إنشاء قوة عسكرية أوروبية

وطرح مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي، فكرة إنشاء "قوة عسكرية أوروبية دائمة وقوية قوامها 100 ألف جندي" كخيار محتمل لحماية القارة بشكل أفضل، حسب ما نقلت عنه وكالة "فرانس برس".

وتساءل في خطاب ألقاه بدولة السويد: "كيف سنستبدل القوة العسكرية الأمريكية الدائمة والمؤلفة من 100 ألف جندي والتي تشكّل العمود الفقري للقوة العسكرية في أوروبا؟".

 

جاء ذلك في وقت تتزايد شكوك الدول المنضوية في حلف الناتو، حيال الاعتماد على واشنطن، في ظل إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضم إقليم جرينلاند الدنماركي.

مخاوف لدي أوروبا من التزام ترامب تجاه القارة

ودفعت المخاوف حيال التزام ترامب تجاه أوروبا، دولا عدة في القارة إلى تكثيف جهودها لتدعيم جيوشها في مواجهة التهديد الذي تمثّله روسيا.

 

يشار إلى أن طرح أفكار حول إنشاء جيش أوروبي مركزي منذ سنوات، لكنها لا تحظى بتأييد كبير نظرا لتوجّس الدول من التخلّي عن إمرة جيوشها، في المقابل، تدفع واشنطن حلفاءها الأوروبيين نحو تحمّل مسؤولياتهم الأمنية بشكل أكبر، ولوّحت باحتمال نقل قواتها من أوروبا للتركيز على الصين. 

