خبير أمريكي: ما جرى في فنزويلا فضيحة والولايات المتحدة لم تعد دولة دستورية

أكد مدير مركز التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا الأمريكية جيفري ساكس، أن الولايات المتحدة لم تعد دولة دستورية، وأن الشعب الأمريكي لا يمتلك أي تأثير على استراتيجية واشنطن في السياسة الخارجية.

وبحسب وكالة "تاس"، قال ساكس في حديث لجريدة "جلوبال تايمز" تعليقا على الهجوم الأمريكي على فنزويلا: إن "الولايات المتحدة لم تعد نظاما دستوريا. فهي تدار من قبل جهاز عسكري أمني؛ ويؤدي الكونجرس دورا محدودا، ولا يلعب الرأي العام الأمريكي أي دور في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، ما يجعل الأمر مقلقا للغاية".

تحركات واشنطن في فنزويلا فضيحة

وأضاف ساكس: تصرفات واشنطن تجاه فنزويلا تفضح الولايات المتحدة، وتكشف أنها الدولة الأقل التزاما بميثاق الأمم المتحدة في العالم؛ حيث تتبنى السياسة الخارجية الأمريكية نهج العمل عبر الحروب، وتنفيذ عمليات تغيير الأنظمة السرية، والعقوبات الاقتصادية، وغيرها من الأعمال العدائية. وكل ذلك يشكل انتهاكا لروح ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

مدير مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا جيفري ساكس

ترامب يستخدم مبدأ مونرو للسيطرة على الأمريكيتين

يصف مدير مركز التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا "مبدأ مونرو" بأنه "أساس العدوان الإمبريالي الأمريكي"، مضيفا: هذا المبدأ كان ينص في الأصل على عدم قيام القوى الأوروبية بإنشاء مستعمرات جديدة في الأمريكيتين أو استخدام القوة في المنطقة؛ لكن التحركات الأمريكية أكدت عكس ذلك.

وأوضح ساكس أن "مبدأ مونرو" الذي وفق معتقدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو "ادعاء فج بأن الولايات المتحدة ستسيطر على الأمريكيتين، بالقوة إذا لزم الأمر".

وأضاف: "كان للرئيس الأمريكي الأسبق ثيودور روزفلت ما يعرف بملحق روزفلت، الذي نص على أن تقوم الولايات المتحدة بدور شرطي في الأمريكيتين، لكن حتى هذا الملحق لم يكن فظا أو عنيفا بالقدر الذي تتسم به الحكومة الأمريكية الحالية".

أفراد طاقم ناقلة النفط الروسية المصادرة يواجهون اتهامات جنائية

إلى ذلك، ذكرت وكالة "تاس" أن السلطات الأمريكية ستوجه اتهامات جنائية إلى أفراد طاقم ناقلة النفط المصادرة "مارينيرا" المعروفة أيضا باسم "بيلا 1"، بحسب ما كتبته المدعية العامة الأمريكية بام بوندي على منصة "إكس".

السفينة الروسية المحتجزة مارينيرا

وقالت بوندي: إن أفراد طاقم السفينة بذلوا محاولات محمومة لتفادي احتجاز الناقلة، التي يُعتقد أنها كانت مسؤولة عن نقل نفط خاضع للعقوبات من فنزويلا وإيران.

وأضافت: نتيجة لعدم الامتثال لأوامر خفر السواحل، يخضع أفراد هذه السفينة لتحقيق كامل، وسيجري السعي إلى توجيه اتهامات جنائية بحق جميع المتورطين، بحسب "تاس".

تهديدات أمريكية بتعقب مزيد من سفن النفط

وتابعت المدعية العامة الأمريكية: "تراقب وزارة العدل الأمريكية عدة سفن أخرى لاتخاذ إجراءات إنفاذ مماثلة، وأي شخص على أي سفينة لا يلتزم بتعليمات خفر السواحل أو المسؤولين الفيدراليين الآخرين سيخضع للتحقيق والملاحقة القضائية إلى أقصى حد يسمح به القانون".

ترقب روسي لتداعيات احتجاز ناقلة النفط

وبحسب "تاس"، تراقب وزارة النقل الروسية تداعيات الاحتجاز الأمريكي لطاقم السفينة "مارينيرا"، مؤكدة أنه "وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، تخضع أعالي البحار لمبدأ حرية الملاحة، ولا يحق لأي دولة استخدام القوة ضد السفن المسجلة بشكل قانوني تحت ولاية دول أخرى".

كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تتابع عن كثب التقارير المتعلقة بصعود قوات أمريكية على متن السفينة التي ترفع العلم الروسي في شمال الأطلسي، مطالبة الجانب الأمريكي بضمان المعاملة اللائقة والإنسانية لأفراد الطاقم، والالتزام الصارم بحقوقهم ومصالحهم، وعدم عرقلة عودتهم إلى الوطن في أقرب وقت ممكن.

