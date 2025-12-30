لافروف: أوروبا تمهد لعدوان جديد على روسيا عبر أوكرانيا وهذا شرط التسوية

18 حجم الخط

الحرب الروسية الأوكرانية، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: إن أوروبا تسعى إلى الحفاظ على النظام القائم في أوكرانيا ليس بهدف تحقيق السلام، بل للتحضير لعدوان جديد ضد روسيا، معتبرًا أن الدعم الأوروبي لكييف يتجاوز حدود المساندة السياسية، ليصل إلى مستوى التهديد الأمني المباشر لموسكو.

لافروف: التسوية السياسية مرهونة بتغيير نهج كييف

وأكد لافروف أن أي تسوية للأزمة الأوكرانية لن تتحقق إلا بعد وقف ما وصفه بالسياسات العدوانية التي تنتهجها كييف، مشددًا على أن استمرار هذه السياسات يقوض فرص الحوار ويُبقي المنطقة في دائرة الصراع والتصعيد.

رسائل روسية في توقيت حساس بشأن الحرب الأوكرانية

وتأتي تصريحات لافروف في وقت تشهد فيه الساحة الدولية توترًا متصاعدًا، وسط مساعٍ دبلوماسية متعثرة لإنهاء الحرب، ما يعكس تمسك موسكو بشروطها السياسية والأمنية كأساس لأي حل مستقبلي للأزمة في أوكرانيا.

تهديد مباشر ورسائل ردع من موسكو بعد الهجوم الأوكراني على مقر بوتين

في وقت سابق، قال ديميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يجب أن «يختبئ حتى نهاية حياته»، وذلك على خلفية الهجوم الذي تحدثت موسكو عن استهدافه مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجاءت تصريحات مدفيديف في إطار تصعيد سياسي وأمني حاد، عكست حالة الغضب داخل دوائر صنع القرار في روسيا، مؤكدًا أن ما جرى يمثل تجاوزًا خطيرًا للخطوط الحمراء، ولن يمر دون عواقب قاسية.

