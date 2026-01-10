الاتحاد الأوروبي يسجل انخفاضا بنسبة 20% في طلبات اللجوء خلال 2025

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن الاتحاد الأوروبي سجل تراجعا ملحوظا في عدد طلبات اللجوء خلال عام 2025 بنسبة بلغت نحو 20% مقارنة بالعام السابق وفق بيانات أولية صادرة عن الجهة الأوروبية المختصة بمتابعة شؤون اللجوء.



الاتحاد الأوروبي يسجل انخفاضا بنسبة 20% في طلبات اللجوء



وكشف تقرير للمفوضية الأوروبية أن إجمالي العدد 780 ألفا و200 طلب لجوء سجلت في كافة الدول الأعضاء الـ27 بالاتحاد الأوروبي، إضافة إلى النرويج وسويسرا، خلال الفترة الممتدة من مطلع يناير وحتى منتصف ديسمبر 2025. ونقلت هذه البيانات بشكل سري إلى دول الاتحاد واطلعت عليها صحيفة فيلت آم زونتاج.

وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض يأتي بشكل رئيسي بسبب تراجع عدد طلبات اللجوء المقدمة من مواطنين سوريين، بفضل التطورات السياسية التي أعقبت سقوط بشار الأسد أواخر عام 2024، وما رافق ذلك من آمال لدى كثير من السوريين بتحسن الأوضاع داخل البلاد.

أعداد طالبي اللجوء في ألمانيا

ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع تشديد الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي لقواعد اللجوء والهجرة، ضمن حزمة إصلاحات تهدف إلى تنظيم الإجراءات وتعزيز حماية الحدود الخارجية.

وفي ألمانيا أعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق من الشهر الجاري عن انخفاض كبير في أعداد طالبي اللجوء، حيث تراجع عدد الطلبات الأولية بنسبة 51% ليصل إلى 113 ألفا و236 طلبا في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وبلغ إجمالي عدد الطلبات بما فيها طلبات المتابعة نحو 149 ألفا و100 طلب.

وبحسب التقرير جاءت ألمانيا في صدارة الدول من حيث عدد طلبات اللجوء تلتها فرنسا بنحو 148 ألفا و600 طلب، ثم إسبانيا بـ137 ألفا و300 طلب، فإيطاليا بـ125 ألفا و800 طلب.

ومن جهته وصف مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة ماجنوس برونر عام 2025 بأنه "عام جيد لسياسة الهجرة الأوروبية"، مشيرا إلى إحراز تقدم في إصلاح قانون الهجرة واللجوء وتنفيذ أجزاء أساسية من الحزمة التشريعية، بما في ذلك تسريع الإجراءات وتعزيز حماية الحدود.

وأكدت المفوضية الأوروبية أن هذه السياسات أسفرت عن نتائج ملموسة، حيث تراجعت عمليات العبور غير القانونية للحدود بأكثر من النصف منذ عام 2023.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.