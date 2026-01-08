بوليتيكو: صفقة محتملة بين أوروبا وأمريكا بشأن جرينلاند وأوكرانيا

18 حجم الخط

أفادت صحيفة بوليتيكو، في تقرير لها اليوم الخميس، بأن الاتحاد الأوروبي حدد سيناريو محتملا توافق فيه الدول الأوروبية على توسيع دور الولايات المتحدة في جزيرة جرينلاند مقابل ضمانات أمنية أقوى من واشنطن بشأن أوكرانيا.

صفقة أمريكية أوروبية محتملة بشأن جرينلاند

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي لم تذكره قوله إن هذا السيناريو هو حزمة تدابير "أمن مقابل أمن".

ووصف موقع "بوليتيكو" هذا الخيار بأنه "أمر صعب تقبله"، ولكن رفض مثل هذه الاتفاقات المحتملة قد يعقد العلاقات مع ترامب، الذي قد يرد بفرض عقوبات أو ينسحب من مفاوضات السلام، أو يتخذ موقفا أكثر ملاءمة لروسيا في مفاوضات أوكرانيا.

ترامب يرغب في السيطرة على جرينلاند

ويذكر أن الرئيس الأمريكي كرر مرارا أن جرينلاند يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة نظرا لأهميتها الاستراتيجية، بينما رد رئيس وزراء جرينلاند موتي إيجيدي بأن الجزيرة "غير معروضة للبيع ولن تباع أبدا".

وفي بيان مشترك، حذر رئيسا وزراء الدنمارك وجرينلاند، ميتي فريدريكسن وينس-فريدريك نيلسن، الولايات المتحدة من الاستيلاء على الجزيرة، مؤكدين ضرورة احترام سلامة أراضيهما المشتركة.

وكانت الجزيرة مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءا من المملكة حتى الآن، ولكنها مُنحت الحكم الذاتي عام 2009، ما يسمح لها بإدارة شئونها وتحديد سياستها الداخلية.

