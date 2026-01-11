بمشاركة مصر، بشارة بحبح يؤكد إعلان ترامب عن مجلس السلام لإدارة غزة الثلاثاء

18 حجم الخط

مجلس السلام، كشف بشارة بحبح، رئيس رئيس لجنة "العرب الأمريكيين من أجل السلام"، عن معلومات تفيد بنية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إعلان مجلس السلام المشرف على إدارة قطاع غزة الثلاثاء المقبل، بمشاركة مصر وقطر.

بشارة بحبح يفيد بإعلان ترامب عن مجلس السلام لإدارة غزة

وقال بشارة بحبح، الذي تستعين به أمريكا فى الوساطة بقطاع غزة، إنه عقب إعلان ترامب عن مجلس السلام، يليه بأيام قليلة تشكيل لجنة تكتوقراط فلسطينية فى اجتماعات تستضيفها القاهرة.

وأوضح بشار بحبح، أن مجلس السلام المسئول عن إدارة قطاع غزة، ستشارك فيه دول عدة، بينها عربيًا مصر وقطر والإمارات، وأن أسماء لجنة التكنوقراط لاقت اعتراضًا من الجانب الإسرائيلي، تم التوافق بشأنها خلال زيارتَي المرشح لمنصب مدير مجلس السلام في غزة، نيكولاي ملادينوف إلى تل أبيب ورام الله، نهاية الأسبوع الماضى.

القاهرة تستضيف اجتماعات للفصائل الفلسطينية للتوافق على إدارة غزة

ولفت بشارة بحبح، فى حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إلى أنه تواصل يوم الخميس الماضى مع قيادة حماس، وأبلغته بأنه ليست هناك مفاوضات بعد بشأن بند "نزع سلاح" الحركة المدرج في اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، والذي تتمسَّك به الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأكد بحبح، أن الإعلان عن مجلس السلام على لسان ترامب سيكون يوم 13 يناير الجاري، وستشهد القاهرة اجتماعات للفصائل الفلسطينية للتوافق على إدارة غزة، نافيا علمه بسر اختيار هذا التاريخ.

وحول الدول المشاركة المشكلة لـ "مجلس السلام"، أشار بحبح إلى مشاركة كل من الولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وقطر والإمارات وبريطانيا وألمانيا.

ولفت، إلى أن هناك احتمالية حول إضافة رئيس صندوق النقد الدولي، ورئيس البنك الدولي، وشخصية أخرى تترأس مؤسسة دولية إلى مجلس السلام، مؤكدًا أن التمثيل سيكون على مستوى رؤساء الدول أو رؤساء الوزارات.

