خارج الحدود

الاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة لليوم الـ91

الدخان يتصاعد جراء الغارات الإسرائيلية على غزة
 واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الحادي والتسعين على التوالي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر غارات جوية وإطلاق نار مكثف من الآليات والطيران الحربي ما أسفر عن تجدد حالة الخطر على المدنيين الفلسطينيين وتصعيد ميداني واسع، بحسب "المركز الفلسطيني للإعلام".

وأطلقت قوات جيش الاحتلال النار في المناطق الشرقية لحي التفاح شرقي مدينة غزة في وقت مبكر صباح السبت، تزامنًا مع إطلاق كثيف للنيران من الطيران المروحي شمال غربي مدينة رفح جنوبي القطاع؛ كما أطلقت آليات الاحتلال النار شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة في سياق متواصل من عمليات الاستهداف.

غارتان جويتان تستهدفان شرقي جباليا

وفي شمال القطاع شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين جويتين متتاليتين خلال ساعات قليلة إلى جانب إطلاق نار من الطيران المروحي من نوع أباتشي شرقي جباليا.

وفي الجنوب استهدفت غارة جوية إسرائيلية مدينة رفح مع استمرار القصف المدفعي وإطلاق النار بين الحين والآخر.

استشهاد 439 فلسطينيا جراء الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار

وتشير بيانات وزارة الصحة في غزة إلى أن خروقات الاحتلال منذ سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025 أسفرت عن استشهاد 439 فلسطينيا وإصابة 1223 آخرين إضافة إلى تسجيل 688 حالة انتشال.

شهداء ما زالوا تحت الأنقاض

وبحسب الإحصائية التراكمية منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر 2023 بلغ عدد الشهداء 71 ألف و409 فلسطينيا، فيما تجاوز عدد المصابين 171 ألف و304 فلسطينيا.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة بسبب القصف المتكرر وخطورة الأوضاع الميدانية.

الجريدة الرسمية