صحيفة عبرية: أمريكا تخدع حماس وتصيغ مقترحا في صالح الاحتلال ولا يضمن نهاية الحرب

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف تبنى مقترح وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر وتخلى عن رجل الأعمال الفلسطيني الأمريكي بشارة بحبح.

مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة

وفي السياق ذاته نقلت "القناة 15" العبرية عن مصادر مطلعة أن حماس تشعر بأن الإدارة الأمريكية "خدعتها" وصاغت مقترحا مواليا لإسرائيل لا يضمن إنهاء الحرب.

وأكدت القناة العبرية أن المقترح يضمن أن يكون جميع الأسرى في إسرائيل خلال أسبوع، وهو تبني كامل الشروط الإسرائيلية.

وفي سياق متصل نقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مسؤول كبير قوله "إن المقترح الجديد أكثر انحيازا لإسرائيل من المقترحات السابقة، وليس به ضمانات أمريكية واضحة بوقف دائم لإطلاق النار".

وأضاف الموقع أن المقترح الجديد لا ينص بوضوح على أنه إذا استمرت المفاوضات لأكثر من 60 يوما فإن وقف إطلاق النار سيستمر.

وكانت حماس قالت إنها توصلت إلى اتفاق على إطار عام مع ويتكوف، يحقق وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحابا كاملا لجيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.

حماس تنفي موافقتها على مقترح ويتكوف

وكشف مصدر قيادي في حركة حماس أن ما بثته بعض وسائل الإعلام بشأن موقف الحركة من المقترح الأخير غير صحيح، مشيرا إلى أن الحركة ما زالت تدرس المقترح بمسؤولية وطنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.