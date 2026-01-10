الاتحاد الأوروبي: متفقون مع مصر على رفض تهجير سكان غزة والأزمات الإقليمية

18 حجم الخط

غزة، أكدت كايا كالاس، الممثلة العليا لـ الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يعارض بشكل قاطع أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة أو احتلال أراضٍ فلسطينية خارج إطار القانون الدولي، مشددة على أن هذا الموقف يتطابق مع الرؤية المصرية تجاه تطورات الأزمة.

صعوبة التأثير في ظل الدعم الأمريكي لإسرائيل

وأوضحت كالاس، خلال لقاء خاص مع الإعلامية مارينا المصري على قناة القاهرة الإخبارية، أن التحدي الحقيقي أمام الاتحاد الأوروبي يتمثل في محدودية أدوات الضغط المتاحة بشأن غزة، خاصة في ظل الدعم الأمريكي المستمر لـ إسرائيل، معتبرة أن هذا الواقع يجعل التأثير المباشر على مسار الأحداث أمرًا بالغ التعقيد في غزة.

وأكدت في الوقت نفسه أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تنسيقًا أوسع وتعاونًا مستمرًا مع الشركاء الإقليميين، وفي مقدمتهم مصر، من أجل العمل على احتواء الأزمات ومنع تفاقمها.

مصر شريك محوري للاتحاد الأوروبي في أزمات الشرق الأوسط

وشددت المسؤولة الأوروبية على أن مصر تمثل شريكًا استراتيجيًا بالغ الأهمية للاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في المسارات الدبلوماسية المتعلقة بالأزمات الإقليمية المتشابكة، وعلى رأسها الأوضاع في غزة وسوريا واليمن والسودان.

وأشارت إلى أن القاهرة تلعب دورًا محوريًا في جهود التهدئة ودعم الاستقرار الإقليمي، بما يعكس ثقلها السياسي وقدرتها على التأثير في الملفات المعقدة.

تعاون أوروبي مصري متواصل في ملف الهجرة القادمة من أفريقيا

كما لفتت كايا كالاس إلى أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر لا يقتصر على القضايا السياسية والأمنية فقط، بل يمتد ليشمل ملف الهجرة غير النظامية القادمة من القارة الأفريقية، مؤكدة أن التنسيق المشترك في هذا الملف يُعد عنصرًا أساسيًا في مواجهة التحديات الإنسانية والأمنية المرتبطة به.

