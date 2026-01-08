نتنياهو يعلن اختيار نيكولاي ملادينوف مديرا لمجلس السلام فى غزة

18 حجم الخط

مجلس السلام، التقى رئيس رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، المدير المعين لـ"مجلس السلام" في غزة، نيكولاي ملادينوف، وذلك قبل إعلان متوقع في وقت مبكر من الأسبوع المقبل حول المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه أمريكا ومصر وقطر.

نتنياهو يناقش مع نيكولاي ملادينوف المرحلة الثانية من اتفاق غزة

وشغل نيكولاي ملادينوف، منصب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط من عام 2015 إلى عام 2020، وعمل مع نتنياهو خلال فترة قامت فيها إسرائيل بتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين.

وقال ديوان نتنياهو فى بيان صادر عن الاجتماع، إنه أصر على ضرورة نزع سلاح حماس وتجريد غزة من السلاح، وهما شرطان من خطة وقف إطلاق النار المكونة من 20 نقطة التي طرحتها إدارة ترامب.

أعلن نتنياهو، عقب الاجتماع، أن الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف اختير لتولي منصب المدير العام لـ"مجلس السلام"، الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمكلّف بالإشراف على مسار عملية السلام في قطاع غزة.

إدارة ترامب تدرس الإعلان عن مجلس السلام فى غزة الأسبوع المقبل

والتقى نيكولاي ملادينوف، الثلاثاء الماضى، بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، وفقًا لمسئول فى الاحتلال، ولم يصدر أي بيان رسمي بشأن الاجتماع.

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكى، ذكر الأربعاء، أن إدارة ترامب قد تعلن عن تشكيل مجلس السلام في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، حيث تتوق الولايات المتحدة إلى دفع وقف إطلاق النار إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

