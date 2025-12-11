18 حجم الخط

أعلن البيت الأبيض الأمريكي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن العمل لا يزال متواصلا من أجل استعادة جثة آخر رهينة في غزة.



البيت الأبيض: سنعلن عن مجلس السلام الخاص بغزة في الوقت المناسب

وقال البيت الأبيض في بيانه: نريد التأكد من التوصل إلى سلام دائم في غزة.



وأضاف البيت الأبيض: سنعلن عن مجلس السلام الخاص بغزة وحكومة التكنوقراط في الوقت المناسب ويجري الكثير من العمل خلف الكواليس من أجل المرور للمرحلة الثانية من اتفاق السلام في غزة.

وفي السياق ذاته جديدة يُعتقد أنها تقود إلى مكان رفات آخر رهينة كانت تحتجزها جماعات مسلحة في قطاع غزة.

وأكدت المصادر أن هذه المؤشرات جاءت نتيجة عمليات استخبارية ومعلومات ميدانية جُمعت خلال الأيام الأخيرة.

غموض حول طبيعة الأدلة الجديدة بشأن المحتجز الإسرائيلي.. والسلطات تتحفظ على التفاصيل لدواعٍ أمنية

ورغم الإعلان عن وصول التحقيقات إلى مرحلة متقدمة، امتنعت الجهات الأمنية الإسرائيلية عن الكشف عن طبيعة الأدلة أو الموقع المحتمل للمحتجز الإسرائيلي الذي تشير إليه.

وبحسب التقارير، فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تفضل الحفاظ على سرية التفاصيل في هذه المرحلة، نظرًا لحساسية الملف وارتباطه بالعمليات الجارية على الأرض داخل غزة.

ملف الرهائن يواصل الضغط على الحكومة الإسرائيلية وسط مطالبات داخلية متصاعدة

ويُعد ملف الرهائن — الأحياء منهم والقتلى — أحد أكثر الملفات ضغطًا على الحكومة الإسرائيلية، حيث تتزايد الانتقادات الشعبية والسياسية مع استمرار الحرب دون تحقيق اختراقات ملموسة.



عمليات ميدانية وتحقيقات استخبارية متوازية لتحديد الموقع بدقة داخل غزة

ووفق ما نشرته وسائل الإعلام، تعمل وحدات استقصاء عسكرية واستخباراتية بشكل متوازٍ لتحليل المعلومات التي تم جمعها، وسط تقديرات بأن الإعلان الرسمي عن العثور على الرفات قد يتم إذا تأكدت البيانات وتطابقت مع نتائج الفحوصات الفنية والحمض النووي.

