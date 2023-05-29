الإثنين 29 مايو 2023
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محافظات

رصف طرق مركز صدفا أسيوط ضمن خطة تطوير المحافظة

أعمال رصف الطرق بأسيوط،
أعمال رصف الطرق بأسيوط، فيتو


أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استكمال خطة المحافظة للتطوير في القطاعات المختلفة ومن بينها قطاع الرصف حيث يتم مواصلة أعمال الرصف بشوارع وطرق مركز صدفا لتحسين حالة الطرق وتسهيل الحركة المرورية وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز. 

 

تنفيذ خطة الرصف 

 

ولفت محافظ أسيوط إلى تكاتف الجهود المبذولة بين كافة الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات لتوفير حياة كريمة لهم ورفع العبء عن كاهلهم مشددًا على ضرورة الانتهاء من تنفيذ خطة الرصف على مستوى المحافظة فى أسرع وقت لتيسير النقل والانتقال وحفاظًا على أرواح المواطنين من التعرض للخطر مع مراعاة تطبيق معايير الجودة تحقيقًا للتنمية المستدامة وخطة مصر 2030. 

 

رصف شوارع صدفا 


وأوضح محافظ أسيوط أنه تم استكمال رصف الشوارع بمدينة صدفا وفقًا للخطة الموضوعة لأعمال التجميل والتطوير التي يتم تنفيذها وفقًا للمواصفات والمعايير المقررة. 

 

 

وأشار محافظ أسيوط إلى أن أعمال الرصف الجاري تنفيذها بطريق "صدفا/طما" الغربي بجوار ترعة نجع حمادي الغربي حيث تم استئناف أعمال الرصف للطبقة الثانية للطريق الذي هو بديل للطريق الزراعي الرئيسي (أسيوط/سوهاج) عقب الانتهاء من إزالة التعديات على حرم الطريق. 

 

استكمال رصف الشوارع ورفع كفاءتها بحي شرق أسيوط ضمن خطة التطوير

رصف طريق منشأة خشبة التتالية بالقوصية محافظة أسيوط

 

وأكد محافظ أسيوط على المتابعة المستمرة والدورية لمراحل تنفيذ الرصف من قبل خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا حتى الانتهاء من تلك الأعمال وفقًا للجدول الزمني المقرر والمواصفات والمعايير الفنية لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان مشيرًا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين مسئولي الإدارات والجهات المعنية في هذا الشأن من بينها قطاع النظافة والرصف والاشغالات بالمركز.

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