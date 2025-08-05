حملة أمنية فى أسيوط تضبط 47 متهما بحيازة مخدرات وأسلحة نارية

شن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط، حملة أمنية مكبرة استهدفت عددًا من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمحافظة، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة، وضبط متجري المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 10 قضايا جلب مواد مخدرة، شملت (أكثر من 4 كيلو جرام لمخدر الحشيش- أكثر من 2 كيلو جرام من مخدر الشابو) بحوزة 10 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية".

كما ضبط 42 قطعة سلاح نارى "بدون ترخيص"بحوزة 37 متهما "لـ 9 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 422 حكما قضائيا متنوعا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المتهمين، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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