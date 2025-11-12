الأربعاء 12 نوفمبر 2025
وفاة مسن متأثرا بإصابته بضربة "فأس" على يد جاره المزارع في الدقهلية

شهدت قرية سلامون الناس التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية وفاة مسن متأثرًا بإصابته إثر تعدي مزارع عليه بالضرب بـ"فأس" على رأسه، خلال مشاجرة نشبت بينهما حول ري أرض زراعية.

 

مصرع مسن على يد مزارع لخلاف على أولوية ري أرض زراعية

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد لاستقبال السعيد الطلحاوي، 64 عامًا، في المستشفى العام مصابًا بنزيف داخلي في المخ، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد قرابة أسبوعين نتيجة تدهور حالته الصحية، إثر اعتداء من طرف آخر.

 

طرفي المشاجرة لخلاف على ري الأرض 

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز المنصورة إلى مكان الواقعة، حيث تبين أن المشاجرة نشبت بين المجني عليه ونجله السيد الطلحاوي، طرف أول، وعاطف ونجله محمود طرف ثانٍ، بسبب خلاف على ري الأرض الزراعية.

وخلال المشاجرة أصيب نجل المجني عليه في يده، مما دفع نجل الطرف الثاني لاستخدام فأس وضرب الضحية على رأسه، ما أدى إلى إصابته بنزيف داخلي.

 

ضبط طرفي المشاجرة 

تمكنت رجال المباحث من ضبط طرفي الواقعة، وتحرير محضر بالواقعة، وعُرض على جهات التحقيق، التي أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، مع التصريح بالدفن بعد انتهاء الإجراءات القانونية.

الجريدة الرسمية