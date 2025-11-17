ضبط قائد سيارة اصطدمت بسيدة أثناء عبورها الطريق بأسيوط

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسيوط من ضبط قائد سيارة اصطدمت بإحدى السيدات أثناء عبورها الطريق، مما أدى لإصابتها بكسور متفرقة، وذلك بعد تداول مقطع فيديو للحادث على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي بالحادث، وتم تحديد السيدة المصابة، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، والتي أكدت أنها أثناء عبورها نهر الطريق اصطدمت بها سيارة ملاكي، ما أدى لإصابتها بكسور متفرقة بالجسم.

كما تمكنت الشرطة من تحديد وضبط السيارة سارية التراخيص وقائدها، عامل لا يحمل رخصة قيادة ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط، وعند مواجهته بالواقعة اعترف بارتكابها.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.



