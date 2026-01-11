النيابة تتحفظ على طبيبة تجميل لاتهامها بتشويه جسد فتاة في الطالبية

18 حجم الخط

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بضبط طبيبة تجميل، بعد اتهامها من قبل فتاة في محضر رسمي بقسم شرطة الطالبية، بتسببها في تشويه جسدها وإصابتها بعاهة مستديمة، إثر خضوعها لعملية تجميل داخل مستشفى شهير، فيما شمل البلاغ أيضًا إدارة المستشفى بالمسئولية عن الواقعة.

وأفادت الفتاة في المحضر، أنها لجأت إلى المستشفى لإجراء جراحة تجميلية، إلا أنها فوجئت بحدوث تشوهات خطيرة نتيجة خطأ طبي جسيم، بالإضافة إلى إعطائها جرعة مخدر زائدة كادت أن تتسبب في وفاتها، بحسب ما ورد في أقوالها.

بالفحص أظهرت التحريات الأولية أن الطبيبة مارست مهنة الطب، وأجرت عملية التجميل دون الحصول على التراخيص القانونية المطلوبة، مخالفة بذلك القوانين المنظمة لمزاولة المهنة.

كما أكدت التحريات أن إدارة المستشفى التي أجريت بها العملية سمحت للطبيبة بذلك دون رخصة أو تصريح رسمي، مخالفين ضوابط وزارة الصحة، ما يحمل المستشفى المسؤولية القانونية الكاملة عن الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيقات.

ضبط 3 أشخاص بالجيزة لتورطهم في البلطجة والتحرش بسيدة

من جانب آخر، تمكن قسم شرطة الوراق، من ضبط 3 أشخاص جيران إحدى السيدات لتورطهم في أعمال بلطجة وتحرش.

كان قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا من السيدة المتضررة مفاده قيام 3 أشخاص من جيرانها بمعاكستها، وعند اعتراضها لهم اعتدى أحدهم عليها بالسب والضرب باستخدام "سلاح أبيض"، مما أدى لإصابتها بكدمة بالرأس، قبل أن يفروا هاربين.

وبالتحريات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بحدوث مشادة كلامية أدت لتعدي أحدهم عليها بالضرب، بينما أنكروا حيازة أي أسلحة بيضاء.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، في إطار حرص أجهزة الأمن على التصدي لأعمال البلطجة وحماية المواطنين.

