سقوط دجال الإسكندرية بتهمة بث مقاطع فيديو للنصب على المواطنين

18 حجم الخط

كشفت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة عن قيام شخص مقيم بالبحيرة بالنصب والاحتيال على المواطنين، بادعائه قدرته على العلاج الروحاني وممارسة أعمال الدجل، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

سقوط دجال الإسكندرية بث مقاطع فيديو للنصب على المواطنين

ضبط نصاب يمارس الشعوذة والدجل

وتمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، وبحوزته 3 هواتف محمولة تحتوي على دلائل تثبت نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والشعوذة.

و بمواجهته، أقر المتهم بممارسته النشاط الإجرامي، وتصويره لمقاطع فيديو أثناء تنفيذ أعمال الدجل وبثها على صفحته بمواقع التواصل بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

واتخذت الأجهزة المختصة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، تمهيدًا لتقديمه للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.