سقوط دجال الإسكندرية بتهمة بث مقاطع فيديو للنصب على المواطنين

سقوط دجال الإسكندرية
سقوط دجال الإسكندرية
كشفت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة عن قيام شخص مقيم بالبحيرة بالنصب والاحتيال على المواطنين، بادعائه قدرته على العلاج الروحاني وممارسة أعمال الدجل، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

سقوط دجال الإسكندرية بث مقاطع فيديو للنصب على المواطنين 
سقوط دجال الإسكندرية بث مقاطع فيديو للنصب على المواطنين 

ضبط نصاب يمارس الشعوذة والدجل 

 

وتمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، وبحوزته 3 هواتف محمولة تحتوي على دلائل تثبت نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والشعوذة.

و بمواجهته، أقر المتهم بممارسته النشاط الإجرامي، وتصويره لمقاطع فيديو أثناء تنفيذ أعمال الدجل وبثها على صفحته بمواقع التواصل بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

واتخذت الأجهزة المختصة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، تمهيدًا لتقديمه للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

 

