الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

أسباب شعور الطفل بالإرهاق أثناء التمرينات الرياضية

التمرين
التمرين
18 حجم الخط

اشتراك الطفل فى التمارين الرياضية جزء من حياته وهو أمر ضرورى فى وقتنا الحالى لأشغال وقت الطفل وتشجيعه على الحركة ما يساعده على الصحة الجيدة والنمو بشكل صحى.

وتحرص الأمهات على تقديم الأكلات المهمة للطفل قبل التمرين لمده بالطاقة اللازمة التى ترفع أداءه فى التمرين، ولكن يشكو بعض الأطفال من الشعور بالإرهاق أثناء التمرين مما يؤثر على أدائهم.

ويقول الدكتور محمد زهران استشارى التغذية العلاجية، إن كثير من أولياء الأمور يلاحظون أن الطفل رغم أنه يتمرن بانتظام إلا أنه دائما مرهق ونفسه قصير وتركيزه قليل ويريد أن يستريح دائما أثناء التمرين، ويظن بعضهم أن السبب هو شدة التمرين أو قسوة الكابتن، ولكن الحقيقة أن أغلب الحالات المشكلة تكون بسبب التغذية وليس في التمرين.

أسباب شعور الطفل بالإرهاق أثناء التمرين 
أسباب شعور الطفل بالإرهاق أثناء التمرين 

أسباب شعور الطفل بالإرهاق أثناء التمرين 

وأضاف زهران، أن الطفل الرياضي يحتاج وقود مضبوط، وليس مجرد الطعام بكثرة، أو طعام لسد الجوع، لأن تغذية الطفل الرياضى تختلف عن تغذية أى طفل آخر، وهناك أسباب عديدة لشعور الطفل بالإرهاق أثناء التمرين، منها:

  • تناول طعام خاطئ قبل التمرين، والطفل الذى يدخل التمرين جائع أو بعد تناوله سكر وحلوى فترتفع طاقته بسرعة وبعدها تنخفض فجأة وهذا يظهر في أول نصف ساعة من التمرين.
  • قلة النشويات الصحية، والجسم يحتاج نشويات للحفاظ على الحركة والعضلة إذا لم تجد كافة تسحب منها فستسحب من نفسها، وبالتالى يحدث تعب سري للطفل.
  • قلة البروتين، والبروتين ليس فقط للعضلات، بل هو عنصر مسئول عن التحمل والتعافي والطفل الذي بروتينه قليل يظهر عليه الإرهاق أسرع من غيره.
  • قلة المياة، والجفاف البسيط جدا كافى لأن يجعل الطفل يشعر بالدوخة والتعب حتى لو كان طعامه جيد.
  • النوم، والطفل الذي ينام متأخر جسده لا يجد وقت كاف يتعافى فيه مهما تناول طعام أو تمرن جيدا.
txt

استشارى: تغذية لاعب الكاراتيه تساعده على الثبات والتركيز والقوة فى التمرين

txt

اعرفى الإفطار المناسب لطفلك لاعب الجمباز

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التمرين الشعور بالإرهاق أسباب شعور الطفل بالإرهاق أثناء التمرين صحة الصحة الدكتور محمد زهران

مواد متعلقة

أهمية وجبة الإفطار للطفل لاعب السباحة

اعرفى التغذية السليمة لطفلك لاعب الجمباز فى الشتاء

نصائح غذائية تعزز مرونة عضلات لاعب الجمباز

أخطاء فى تغذية طفلك لاعب السباحة تدمر أداءه

ads

الأكثر قراءة

الزمالك يواصل نتائجه السلبية بكأس عاصمة مصر ويخسر من زد بهدف (فيديو)

هشام بدوي الأبرز، أسماء المعينين في مجلس النواب 2026

المتأهلون إلى نصف نهائي أمم أفريقيا 2025 يملكون دستة ألقاب قارية

ميلان يسقط في فخ التعادل أمام فيورنتينا 1-1 بالدوري الإيطالي (فيديو)

زد يواصل التقدم على الزمالك 1-0 بعد مرور 75 دقيقة

محمد سيد طنطاوي يكشف السورة التي كان يقرأ بها النبي كثيرا في صلاة الفجر

ضمن تعديلات قانون الكهرباء، "العدل" يقترح خطة للحد من سرقة التيار

اقتصادية قناة السويس: توفير 140 ألف فرصة عمل واستثمارات بـ5.1 مليار دولار

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 11-1-2026

آخر تطورات سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأحد 11-1-2026

كيلو الصفيح بـ 18 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الأحد 11-1-2026

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأحد 11-1-2026

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 8 سلع غذائية بعد إعلان التضخم في ديسمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الدعاء مستجاب في ليلة الإسراء والمعراج لهذه الأسباب

محمد سيد طنطاوي يكشف السورة التي كان يقرأ بها النبي كثيرا في صلاة الفجر

الأزهر للفتوى: رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها عند حاجة الناس حرام شرعا

المزيد
الجريدة الرسمية