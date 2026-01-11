أسباب شعور الطفل بالإرهاق أثناء التمرينات الرياضية

18 حجم الخط

اشتراك الطفل فى التمارين الرياضية جزء من حياته وهو أمر ضرورى فى وقتنا الحالى لأشغال وقت الطفل وتشجيعه على الحركة ما يساعده على الصحة الجيدة والنمو بشكل صحى.

وتحرص الأمهات على تقديم الأكلات المهمة للطفل قبل التمرين لمده بالطاقة اللازمة التى ترفع أداءه فى التمرين، ولكن يشكو بعض الأطفال من الشعور بالإرهاق أثناء التمرين مما يؤثر على أدائهم.

ويقول الدكتور محمد زهران استشارى التغذية العلاجية، إن كثير من أولياء الأمور يلاحظون أن الطفل رغم أنه يتمرن بانتظام إلا أنه دائما مرهق ونفسه قصير وتركيزه قليل ويريد أن يستريح دائما أثناء التمرين، ويظن بعضهم أن السبب هو شدة التمرين أو قسوة الكابتن، ولكن الحقيقة أن أغلب الحالات المشكلة تكون بسبب التغذية وليس في التمرين.

أسباب شعور الطفل بالإرهاق أثناء التمرين

وأضاف زهران، أن الطفل الرياضي يحتاج وقود مضبوط، وليس مجرد الطعام بكثرة، أو طعام لسد الجوع، لأن تغذية الطفل الرياضى تختلف عن تغذية أى طفل آخر، وهناك أسباب عديدة لشعور الطفل بالإرهاق أثناء التمرين، منها:

تناول طعام خاطئ قبل التمرين، والطفل الذى يدخل التمرين جائع أو بعد تناوله سكر وحلوى فترتفع طاقته بسرعة وبعدها تنخفض فجأة وهذا يظهر في أول نصف ساعة من التمرين.

قلة النشويات الصحية، والجسم يحتاج نشويات للحفاظ على الحركة والعضلة إذا لم تجد كافة تسحب منها فستسحب من نفسها، وبالتالى يحدث تعب سري للطفل.

قلة البروتين، والبروتين ليس فقط للعضلات، بل هو عنصر مسئول عن التحمل والتعافي والطفل الذي بروتينه قليل يظهر عليه الإرهاق أسرع من غيره.

قلة المياة، والجفاف البسيط جدا كافى لأن يجعل الطفل يشعر بالدوخة والتعب حتى لو كان طعامه جيد.

النوم، والطفل الذي ينام متأخر جسده لا يجد وقت كاف يتعافى فيه مهما تناول طعام أو تمرن جيدا.

