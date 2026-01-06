الثلاثاء 06 يناير 2026
محافظ دمياط يتابع الموقف التنفيذي لمشروع نادي سيتي كلوب

محافظ دمياط.. فيتو
محافظ دمياط.. فيتو
أكد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، حرص المحافظة على متابعة كافة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها، وذلك خلال اجتماعه اليوم مع مسئولى شركة "استادات" لمناقشة آخر المستجدات بشأن مشروع "نادي سيتي كلوب" بمدينة دمياط.


الاطلاع على معدلات التنفيذ والخطط المستقبلية


التقى "الشهابي" بالسيد حسنى التميمى، رئيس قطاع الاتصال الحكومي والسياسي بالشركة، والمهندس محمود توفيق، رئيس القطاع الهندسي، حيث استعرض اللقاء الموقف التنفيذي للمشروع، واطلع المحافظ على مستجدات الأعمال الإنشائية ومعدلات التنفيذ، مع التأكيد على الالتزام بالمعايير الهندسية الخاصة بالمنشآت الرياضية، ومواءمتها مع الموقع والكتل السكنية المحيطة.
كما تم بحث خطط تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل، على أن يتم الانتهاء من المشروع بالكامل بنهاية عام 2026، فيما من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى وافتتاحها في مايو القادم. 

وأكد المحافظ أهمية الالتزام بالجداول الزمنية ومراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ لضمان خروج المشروع بالشكل الحضاري اللائق.

 

المحافظ مع مسئولى شركة
المحافظ مع مسئولى شركة "استادات" لمناقشة آخر المستجدات بشأن مشروع "نادي سيتي كلوب" بمدينة دمياط.

 


مشروع "سيتي كلوب" متنفس حضاري وآمن

 


وأشار المحافظ إلى أن مشروع نادي سيتي كلوب يمثل إضافة نوعية للمنظومة الرياضية بالمحافظة، حيث يوفر متنفسًا أخضر حضاريًا وآمنًا لمختلف الفئات العمرية، ويسهم في تعزيز الخدمات الرياضية والترفيهية المقدمة للمواطنين.


وشدد "الشهابي" على ضرورة تذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروع، مع التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز، مؤكدًا أن المحافظة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تولي اهتمامًا بالغًا بدعم المشروعات التي تعزز جودة الحياة وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.
 

