محافظ دمياط يتابع مشروعات "حياة كريمة" بكفر سعد ويكلف بسرعة التشغيل

18 حجم الخط

أجرى الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط جولة تفقدية لعدد من مواقع العمل ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز كفر سعد، وذلك في جولة ميدانية استمرت اليوم الأحد، رافقه خلالها نائب المحافظ المهندسة شيماء الصديق واللواء دكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية.

متابعات للوحدات الصحية الجديدة

وبدأ المحافظ جولته بتفقد الوحدتين الصحيتين بكفر المنازلة والسوالم بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية بهما، حيث يجري حاليًا استكمال التجهيزات استعدادًا للتشغيل.

وتابع المحافظ تجهيز الأقسام الطبية وأنظمة ميكنة الخدمات ومنظومة تنظيم دخول المرضى والمراقبة والحماية المدنية، موجهًا بسرعة الانتهاء من التجهيزات لتشغيل الوحدتين في أقرب وقت لخدمة الأهالي.

نسب تنفيذ متقدمة في رصف طريق كفر سليمان – السوالم

وواصل المحافظ جولته بمتابعة أعمال الرصف على طريق "كفر سليمان / ميت أبو غالب / كفر المنازلة / السوالم" بطول 15 كم ضمن خطة المبادرة.

وأطلع المحافظ على نسب التنفيذ التي وصلت إلى 85% وفقًا للمعايير والمواصفات الفنية لتحقيق أعلى درجات الأمان لمستخدمي الطريق، كما ناقش خطة استكمال أعمال الرصف بعد انتهاء رفع المطابق خلال الأيام المقبلة.

محطة معالجة السوالم في مراحلها النهائية

كما تفقد الشهابي محطة معالجة الصرف الصحي بالسوالم التابعة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي تعمل بنظام المعالجة الثنائية بطاقة تصميمية 4000 م3 يوميًا لخدمة قرى السوالم والزهراء.

وتابع المحافظ التجهيزات النهائية وتجارب التشغيل، موجهًا بسرعة استكمال الإجراءات وتشغيل المحطة خلال أسبوعين بالتزامن مع أعمال تنسيق الموقع العام.

حضور قيادات تنفيذية

وشارك في الجولة كل من الدكتور محمد عبد الخالق مدير مديرية الصحة، والمهندس طارق بدوي مدير مديرية الطرق، والمهندس طاهر صلاح مدير فرع هيئة الطرق والكباري، والمهندس أمير صقر رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس مجدي عطا الله رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والأستاذ وحيد عبد ربه رئيس مركز ومدينة كفر سعد.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.