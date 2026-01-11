مدينة دمياط الجديدة تنفذ قرار إزالة لبناء مخالف بالمنطقة المركزية

18 حجم الخط

نفذ جهاز مدينة دمياط الجديدة قرارا وزاريا بإزالة أعمال بناء مخالفة بأحد قطع الاراضي السكنية بالمنطقة المركزية، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة للتصدي لمخالفات البناء والحفاظ على الطابع المعماري والحضاري للمدن الجديدة.

تنسيق كامل مع الجهات المعنية

وجاء تنفيذ القرار من خلال اللجنة الدائمة المختصة بتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والاشغالات بالجهاز، وبالاشتراك مع قسم شرطة التعمير بمدينة دمياط الجديدة، وبالتنسيق مع مديرية أمن دمياط وهندسة كهرباء دمياط الجديدة، حيث تم إزالة سقف وأعمدة دور مخالف.

مخالفة للاشتراطات البنائية

وأوضح الجهاز أن الأعمال المخالفة جاءت بالمخالفة للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر لقطعة الأرض، الأمر الذي استوجب التعامل الفوري مع المخالفة ومنع استمرارها، مع اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

الحفاظ على الطابع الحضاري

وأكد جهاز مدينة دمياط الجديدة أن هذه الإجراءات تأتي في ضوء الحفاظ على النسق المعماري والحضاري الذي تم تنفيذه بعناية داخل المدينة، وتنفيذا لخطة الدولة في التعامل الحاسم والسريع مع أي تعديات أو مخالفات بناء.

تشديد الرقابة وعدم التهاون

ووجه رئيس جهاز المدينة الإدارات المعنية بتكثيف الحملات والمرور الدوري والمكثف على مدار الساعة بكافة إحياء دمياط الجديدة، لرصد أي مخالفات في مهدها وإزالتها فورا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، مؤكدا أنه لا تهاون مع أي مخالفات عشوائية أو إشغالات غير قانونية داخل المدينة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.