توافد العاملين بالمديريات الخدمية في دمياط على لجان التصويت

شهدت اللجان الانتخابية في محافظة دمياط توافد العاملين بالمديريات الخدمية اليوم الثلاثاء، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025، وسط أجواء من الالتزام والحرص على المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني.

حضور بارز في لجان الدائرة الاولى

شهدت الدائرة الأولى حضورًا لافتًا للعاملين أمام لجان مدرسة دمياط الثانوية العسكرية، ومدرسة اللوزي الثانوية، ومدرسة اللغات بميدان سرور، إلى جانب لجان مدرسة المنيه ومدرسة البصارطه.

وأكد المشاركون أن التصويت واجب وطني ومسؤولية تقع على عاتق الجميع لضمان استقرار الدولة واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

اقبال الموظفين علي اللجان الانتخابية

توافد واسع في لجان الدائرة الثانية

كما شهدت الدائرة الثانية توافدًا كبيرًا للعاملين بالمديريات الخدمية على لجان مدارس كفر سعد والرحامنة والسرو، إضافة إلى لجان مدرسة فارسكور الثانوية ومدرسة الزرقا الاعدادية للبنين، وسط التزام واضح بالمشاركة وممارسة الحق الدستوري في اختيار ممثليهم.

محافظ دمياط يشيد بوعي العاملين

من جانبه أشاد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بوعي العاملين وإقبالهم على المشاركة، مؤكدا ان هذا المشهد يعكس قوة وتماسك المجتمع الدمياطي وحرصه على القيام بدوره الوطني في العملية الانتخابية.

