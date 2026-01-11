زياد السيسي يتأهل لثمن نهائي بطولة الجائزة الكبرى للسلاح بتونس

18 حجم الخط

منتخب السلاح، تأهل زياد السيسي لاعب المنتخب الوطني للسلاح، للدور ثمن النهائي من منافسات سلاح السيف، ببطولة الجائزة الكبرى، المقامة حاليا في تونس، بمشاركة عدد كبير من أبطال العالم.

ووصل زياد السيسي إلى الدور ثمن النهائي، بعد الفوز على بطل فرنسا في الدور الأول بنتيجة (15-7).

محمد السيد يتوج بطلا للعالم

ومؤخرا، فاز محمد السيد، لاعب المنتخب المصري للسلاح، بذهبية كأس العالم لسلاح سيف المبارزة والتي استضافتها مدينة فانكوفر الكندية في الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر الماضي.

أحرز محمد السيد الميدالية الذهبية بعد اكتساحه لاعب إسرائيل في المباراة النهائية بنتيجة 15-5.

وافتتح "السيد" مشواره في البطولة من دور الـ64 الرئيسي، بالفوز على لاعب أمريكا جاستين يوو بنتيجة 13-12.

تتويج محمد السيد لاعب منتخب السلاح، فيتو

ثم فاز "السيد" في دور الـ 32 على لاعب المجر ناجي دايفيد بنتيجة 15-10، وفي دور ثمن النهائي تغلب "السيد" على لاعب السويد أليكسس بايارد بنتيجة 15-11.

وضمن "السيد" التتويج بميدالية بعد فوزه في دور ربع النهائي على لاعب هونج كونج هو سن فونج بنتيجة 15-7.

ثم تغلب "السيد" في نصف النهائي على لاعب المجر جيرجلي سيكلوسي بنتيجة 15-13، واختتم مشاركته بالتتويج بذهبية البطولة بعد اكتساحه في المباراة النهائية اللاعب الإسرائيلي بنتيجة 15-5.

الجدير بالذكر أن محمد السيد هو صاحب برونزية سلاح سيف المبارزة في أولمبياد باريس 2024.

