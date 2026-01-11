الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

زياد السيسي يتأهل لثمن نهائي بطولة الجائزة الكبرى للسلاح بتونس

زياد السيسي، فيتو
زياد السيسي، فيتو
18 حجم الخط

منتخب السلاح، تأهل زياد السيسي لاعب المنتخب الوطني للسلاح، للدور ثمن النهائي من منافسات سلاح السيف، ببطولة الجائزة الكبرى، المقامة حاليا في تونس، بمشاركة عدد كبير من أبطال العالم.

ووصل زياد السيسي إلى الدور ثمن النهائي، بعد الفوز على بطل فرنسا في الدور الأول بنتيجة (15-7).

محمد السيد يتوج بطلا للعالم

ومؤخرا، فاز محمد السيد، لاعب المنتخب المصري للسلاح، بذهبية كأس العالم لسلاح سيف المبارزة والتي استضافتها مدينة فانكوفر الكندية في الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر الماضي.

أحرز محمد السيد الميدالية الذهبية بعد اكتساحه لاعب إسرائيل في المباراة النهائية بنتيجة 15-5.

وافتتح "السيد" مشواره في البطولة من دور الـ64 الرئيسي، بالفوز على لاعب أمريكا جاستين يوو بنتيجة 13-12.

تتويج محمد السيد لاعب منتخب السلاح، فيتو
تتويج محمد السيد لاعب منتخب السلاح، فيتو

ثم فاز "السيد" في دور الـ 32 على لاعب المجر ناجي دايفيد بنتيجة 15-10، وفي دور ثمن النهائي تغلب "السيد" على لاعب السويد أليكسس بايارد بنتيجة 15-11.

وضمن "السيد" التتويج بميدالية بعد فوزه في دور ربع النهائي على لاعب هونج كونج هو سن فونج بنتيجة 15-7.

ثم تغلب "السيد" في نصف النهائي على لاعب المجر جيرجلي سيكلوسي بنتيجة 15-13، واختتم مشاركته بالتتويج بذهبية البطولة بعد اكتساحه في المباراة النهائية اللاعب الإسرائيلي بنتيجة 15-5.

الجدير بالذكر أن محمد السيد هو صاحب برونزية سلاح سيف المبارزة في أولمبياد باريس 2024.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زياد السيس الجائزة الكبري المنتخب الوطني للسلاح محمد السيد المنتخب المصري للسلاح

مواد متعلقة

عقب فوزه على لاعب إسرائيل، محافظ الغربية يهنئ محمد السيد بطل سلاح الإيبيه

تجنب الوقوف بجوار اللاعب الإسرائيلي، تصرف ذكي من محمد السيد في كأس العالم للسلاح

محمد السيد يكتسح لاعب إسرائيل ويتوج بذهبية بطولة كأس العالم للسلاح

منتخب السلاح يحصد ذهبية الفرق في كأس العالم للشباب
ads

الأكثر قراءة

حصيلة أهداف أمم أفريقيا 2025 بعد دور ربع النهائي

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني

وزير النقل يتابع حركة التشغيل بالسكك الحديد والاستعداد للطقس السيئ

التحريات: تسرب غاز وراء مصرع فتاة داخل حمام في البساتين

"مصر للعلوم" تحتفل بتخريج دفعات جديدة من الدبلومات المهنية بكلية طب الأسنان بالتعاون مع جامعة جنوة

المتحف المصري الكبير يتسلم تقرير البصمة الكربونية لحفل الافتتاح

المتأهلون إلى نصف نهائي أمم أفريقيا 2025 يملكون دستة ألقاب قارية

تعزيز التعاون الاستثماري، تفاصيل صرف شريحة الدعم المالي الثانية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأحد 11-1-2026

كيلو الصفيح بـ 18 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الأحد 11-1-2026

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأحد 11-1-2026

كم يبلغ سعر كيلو الأرز بالسوق المحلي اليوم الاحد 11-1-2026

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء الحسم بين الفراعنة والأفيال.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف استقبل الأنبياء رسول الإسلام في رحلة المعراج، وماذا قالوا له؟

ليلة الإسراء والمعراج 2026 ميزة إضافية لهذه الليلة

«أدب التحية في الإسلام»، الشيخ عطية صقر يوضح ما يجب على المسلم فعله

المزيد
الجريدة الرسمية