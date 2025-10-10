حضور وزاري لافت في بطولة كأس مصر للكاديت للسلاح

شهد كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد جبران وزير العمل، اليوم الجمعة، فعاليات بطولة كأس مصر للكاديت (بنين وبنات) لجميع الأسلحة، والتي ينظمها الاتحاد المصري للسلاح بمجمع الصالات المغطاة بنادي النادي العاصمة الادارية، بمشاركة ٣٤ هيئة رياضية من أندية وأكاديميات تضم نحو ٣٠٠ لاعب ولاعبة يمثلون مختلف المحافظات.

وكان في استقبال الوزراء أحمد سمير الميداني نائب رئيس الاتحاد المصري للسلاح، ورئيس اللجنة العليا للحكام بالاتحاد الإفريقي، وعضو لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي للسلاح، حيث رحّب بالوزراء مثمنًا حضورهم ودعمهم لرياضة السلاح المصرية، ومؤكدًا أن هذا الدعم يمثل حافزًا قويًا للاعبين لمواصلة التفوق وتحقيق الإنجازات على المستويين القاري والدولي.

وخلال جولتهم داخل الصالة، تابع الوزراء جانبًا من منافسات البطولة، وأشادوا بحسن التنظيم والانضباط الذي يميز البطولة، مؤكدين أن الاتحاد المصري للسلاح يمتلك خبرة واسعة في تنظيم البطولات على أعلى مستوى، وهو ما يعكس مكانة مصر المرموقة على خريطة الرياضة العالمية، وقدرتها الدائمة على استضافة كبرى الفعاليات الدولية في مختلف الألعاب.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا برياضات النخبة والألعاب الفردية، ومن بينها رياضة السلاح، التي تعد من الألعاب الواعدة التي تحقق لمصر إنجازات متتالية في البطولات الإفريقية والعالمية.

وأشار إلى أن الدعم الحكومي للاتحادات الرياضية يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برعاية الأبطال الرياضيين وصقل المواهب الشابة وتوسيع قاعدة الممارسين في مختلف الألعاب.

كما أشاد الوزير بالجهود التنظيمية لاتحاد السلاح برئاسة الأستاذ طارق الحسينى، مؤكدًا أن هذا المستوى الراقي في الإعداد وإدارة البطولات المحلية يعكس تطور المنظومة الإدارية والفنية داخل الاتحاد، ويُعد نموذجًا يُحتذى به في باقي الاتحادات الرياضية.

واختتم الحضور جولتهم بالتقاط الصور التذكارية مع اللاعبين والمدربين، مثمنين ما لمسوه من روح تنافسية عالية ومستوى فني متميز، يعكس تطور رياضة السلاح في مصر بفضل دعم الدولة ومتابعة الاتحاد الدائمة للاعبين في جميع المراحل السنية.

