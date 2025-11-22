وزير الرياضة يهنئ عبد المنعم الحسيني بعد اعتماد فوزه برئاسة الاتحاد الدولي للسلاح

18 حجم الخط

أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اتصالًا هاتفيًا مع عبد المنعم الحسيني لتهنئته بمناسبة اعتماد الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لانتخابه رئيسًا للاتحاد الدولي للسلاح، مؤكدًا أن هذا الفوز التاريخي يمثل خطوة غير مسبوقة في مسيرة الرياضة المصرية، ويعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها الكفاءات المصرية على مستوى الاتحادات الدولية.

وأشاد وزير الشباب والرياضة خلال الاتصال بالإنجاز المشرف، موضحًا أن تولي الحسيني هذا المنصب الرفيع لأول مرة في تاريخ مصر يعد إضافة جديدة لسجل القيادات الرياضية المصرية التي تثبت قدرتها على قيادة المؤسسات الدولية بكفاءة وتميز.

وأكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل دعم الكوادر الوطنية لتتبوأ مواقع دولية مؤثرة تعزز من مكانة مصر العالمية.

واعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسلاح انتخاب الحسيني رئيسًا للاتحاد، ليصبح أول رئيس للاتحاد الدولي للسلاح من خارج أوروبا.

وجاء انتخابه بعد حصوله على أغلبية أصوات المكتب التنفيذي خلال اجتماعه ابريل الماضي في سويسرا، حيث حصد 19 صوتًا مقابل صوت واحد.

ويمثل هذا الفوز تتويجًا لمسيرة حافلة قدم خلالها الحسيني إسهامات بارزة، إذ شغل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لدورتين متتاليتين، وساهم في تطوير اللعبة عربيًا وأفريقيًا وعالميًا. وعلى المستوى المحلي، شهدت رياضة السلاح في عهده طفرة كبيرة تمثلت في صعود اللاعبين لمنصات التتويج العالمية وتحقيق ميدالية أولمبية في باريس 2024، بالإضافة إلى انتشار وتطوير اللعبة في المنطقة.

كما سبق للاتحاد الدولي للسلاح أن اختار الحسيني للانضمام إلى “قاعة المشاهير مدى الحياة” تقديرًا لجهوده الكبيرة وخدماته الممتدة لسنوات طويلة لصالح المبارزة العالمية.

أشرف صبحي يلتقي رئيس مكتب دوري كرة السلة الأمريكي NBA بمصر

فيما التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمصري محمد عبد المطلب رئيس مكتب NBA بمصر لكرة السلة وذلك لبحث التعاون بين مصر ومنظومة دوري كرة السلة الأمريكي NBA الأقوى في العالم.

خلال اللقاء أعرب وزير الشباب والرياضة علي سعادته بتواجد الكابتن محمد عبدالمطلب المصري الوحيد المتواجد ضمن منظومة الدوري الأمريكي لكرة السلة (NBA) وهو ما يبرز الدور الكبير والفعال للمصريين بتواجدهم ضمن أكبر المؤسسات والمنظومات الرياضية العالمية في مختلف الألعاب.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن هناك تعاون تام وفعال بين الوزارة والاتحاد المصري لكرة السلة في متابعة اللاعبين المصريين المحترفين في الدوري الأمريكي لكرة السلة وعلى مستوى منافسات الجامعات والمدارس داخل الولايات المتحدة الأميركية حيث تمتلك مصر لعدد كبير من اللاعبين المصريين المحترفين داخل دوري NBA لكرة السلة، مشيرًا إلى أن هناك 55 لاعبا مصريا يشاركون في المسابقات الرسمية لكرة السلة في مختلف المسابقات بجميع المستويات.

وأشار وزير الرياضة، إلى أن هناك تواصلا مستمرا من خلال الاتحاد المصري لكرة السلة لانضمام هؤلاء اللاعبين إلى المنتخبات القومية المصرية في جميع الأعمار وهو ما يساهم في تطوير مستوى المنتخبات على المستوى الفني بانضمام هؤلاء اللاعبين لمنتخباتنا القومية لكرة السلة.

