الأحد 30 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب السلاح يحصد ذهبية الفرق في كأس العالم للشباب

منتخب مصر للسلاح،
منتخب مصر للسلاح، فيتو
18 حجم الخط

حقق المنتخب الوطني للسلاح، المركز الأول والميدالية الذهبية، خلال مشاركته في منافسات الفرق بكأس العالم لسلاح سيف المبارزة للشباب تحت 20 عاما، المقام حاليا في هونج كونج.

وحصد المنتخب الوطني الميدالية الذهبية بعد الفوز على منتخب الصين في المباراة النهائية بنتيجة (45-39).

ويضم المنتخب الوطني كل من، يوسف شامل وفؤاد غريب وإسلام أسامة وياسين حجاج.

وأعلن المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس الاتحاد الدولى لألعاب الماء، اختيار محمد النني نجم منتخب مصر والجزيرة الإماراتي وأرسنال سابقا، سفيرا للجنة الأولمبية حول العالم.

واستقبل ياسر إدريس فى مقر اللجنة الأولمبية، محمد النني بحفاوة كبيرة وفى ختام اللقاء قام المهندس ياسر إدريس بتقليد النني القلادة الأولمبية الذهبية فى حضور اللواء شريف القماطي أمين صندوق اللجنة الأولمبية والمستشار محمد الأسيوطي رئيس اللجنة القانونية وياسر عبد العزيز رئيس المنظومة الإعلامية.

وحرص المهندس ياسر إدريس بعد ترحيبه بالنجم الدولى الشهير على اصطحابه فى جولة داخل المتحف الأولمبي العريق بما يحمله من قصص تاريخية ووثائقية منذ أن نشأت الأولمبياد مرورا بكل مراحلها عبر التاريخ القديم وحتى النسخة الأحدث فى دورة الألعاب السابقة فى باريس 2024 ؛ وتخلل الجولة التقاط محمد النني صور تذكارية له مع شعلتي الدورة الأولمبية فى نسختيها بلندن 2012 وباريس 2024 خاصة وأنه كان نجما مؤثرا فى صفوف الفراعنة فى الدورتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنتخب الوطني للسلاح كأس العالم لسلاح سيف المبارزة هونج كونج منتخب الصين يوسف شامل فؤاد غريب

مواد متعلقة

ياسر إدريس يمنح محمد النني القلادة الذهبية ويعلن اختياره سفيرا للجنة الأولمبية (صور)

ياسر إدريس يمنح “النني” قلادة العظماء ويختاره سفيرا للجنة الأولمبية

وزير الرياضة يهنئ عبد المنعم الحسيني بعد اعتماد فوزه برئاسة الاتحاد الدولي للسلاح

حضور وزاري لافت في بطولة كأس مصر للكاديت للسلاح

الأكثر قراءة

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

ارتفاع جديد في البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025

أيمن الجميل: الزراعة المصرية تعيش أزهى عصورها والأراضي الجديدة تضاعف المساحة

ينطلق غدا برعاية السيسي، 20 معلومة عن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"

موعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس عاصمة مصر

رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بدءًا من يناير 2026

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين بعد تتويج البرتغال 2025 (إنفوجراف)

لحظة انهيار كوبري بالمسئولين في الماء أثناء افتتاحه بالكونغو (فيديو)

خدمات

المزيد

البسوا الشتوي، درجات الحرارة اليوم الأحد في القاهرة والمحافظات

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي وارتفاع البربون وقشر البياض 10 جنيهات

هل يجيز قانون الإجراءات الجنائية التصالح في الإعدام وتخفيف العقوبة؟

أسعار الذهب اليوم الأحد 30-11-2025، قفزة غير متوقعة في جميع العيارات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين بعد تتويج البرتغال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "أحمد الأصفهاني" شيخ الحديث الشريف بمصر في وقته

"العقول المحمدية والتحذير من نشر روح التشاؤم"، موضوعات خطبة الجمعة القادمة

تفسير رؤية الصراصير في المنام وعلاقتها بوجود الكثير من الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية