منتخب السلاح يحصد ذهبية الفرق في كأس العالم للشباب

حقق المنتخب الوطني للسلاح، المركز الأول والميدالية الذهبية، خلال مشاركته في منافسات الفرق بكأس العالم لسلاح سيف المبارزة للشباب تحت 20 عاما، المقام حاليا في هونج كونج.

وحصد المنتخب الوطني الميدالية الذهبية بعد الفوز على منتخب الصين في المباراة النهائية بنتيجة (45-39).

ويضم المنتخب الوطني كل من، يوسف شامل وفؤاد غريب وإسلام أسامة وياسين حجاج.

وأعلن المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس الاتحاد الدولى لألعاب الماء، اختيار محمد النني نجم منتخب مصر والجزيرة الإماراتي وأرسنال سابقا، سفيرا للجنة الأولمبية حول العالم.

واستقبل ياسر إدريس فى مقر اللجنة الأولمبية، محمد النني بحفاوة كبيرة وفى ختام اللقاء قام المهندس ياسر إدريس بتقليد النني القلادة الأولمبية الذهبية فى حضور اللواء شريف القماطي أمين صندوق اللجنة الأولمبية والمستشار محمد الأسيوطي رئيس اللجنة القانونية وياسر عبد العزيز رئيس المنظومة الإعلامية.

وحرص المهندس ياسر إدريس بعد ترحيبه بالنجم الدولى الشهير على اصطحابه فى جولة داخل المتحف الأولمبي العريق بما يحمله من قصص تاريخية ووثائقية منذ أن نشأت الأولمبياد مرورا بكل مراحلها عبر التاريخ القديم وحتى النسخة الأحدث فى دورة الألعاب السابقة فى باريس 2024 ؛ وتخلل الجولة التقاط محمد النني صور تذكارية له مع شعلتي الدورة الأولمبية فى نسختيها بلندن 2012 وباريس 2024 خاصة وأنه كان نجما مؤثرا فى صفوف الفراعنة فى الدورتين.

