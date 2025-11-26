ياسر إدريس يمنح “النني” قلادة العظماء ويختاره سفيرا للجنة الأولمبية

18 حجم الخط

قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس اختيار نجم المنتخب الوطني محمد النني سفيرا للجنة الأولمبية المصرية.

ومن المقرر أن يقوم المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بتكريم محمد النني اليوم، وتقليده بالقلادة الأولمبية، تقديرا لمسيرته المشرفة في الملاعب المصرية والعالمية، وما قدمه لمنتخب مصر في مختلف المراحل العمرية.

ويأتي القرار في إطار حرص المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية على تكريم الرموز الرياضية المصرية والاستفادة من خبراتهم في إثراء الحياة الرياضية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة على جميع المستويات.

ومن المقرر أن يقام الحفل اليوم في مقر اللجنة الأولمبية المصرية باستاد القاهرة، في حضور العديد من الرموز الرياضية أصحاب الخبرات والتاريخ الكبير.

وقال المهندس ياسر إدريس أن مصر تمتلك مجموعة كبيرة من الرياضيين المميزين أصحاب التاريخ والخبرات الكبيرة، وسيكون تأثيرهم فعال ومؤثر فى الدور المجتمعي المهم الذى تقدمه الألعاب الأولمبية من خلال تعزيز التنوع الثقافي وبناء القيم الإنسانية والتشجيع على السلام والوحدة بين الشعوب وغيرها من المفاهيم والمصطلحات النبيلة ؛ مع الترويج للحركة الأولمبية المصرية فى المؤتمرات والمناسبات والبطولات ودعم المنتخبات الوطنية واللاعبين.

ويمتلك محمد النني مسيرة مميزة داخل الملاعب المصرية والعالمية، ولعب أكثر من 100 مباراة بقميص المنتخب الوطني في مختلف البطولات والمناسبات.

