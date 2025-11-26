ياسر إدريس يمنح محمد النني القلادة الذهبية ويعلن اختياره سفيرا للجنة الأولمبية (صور)

18 حجم الخط

أعلن المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس الاتحاد الدولى لألعاب الماء، اختيار محمد النني نجم منتخب مصر والجزيرة الإماراتي وأرسنال سابقا، سفيرا للجنة الأولمبية حول العالم.

واستقبل ياسر إدريس فى مقر اللجنة الأولمبية اليوم، محمد النني بحفاوة كبيرة وفى ختام اللقاء قام المهندس ياسر إدريس بتقليد النني القلادة الأولمبية الذهبية فى حضور اللواء شريف القماطي أمين صندوق اللجنة الأولمبية والمستشار محمد الأسيوطي رئيس اللجنة القانونية وياسر عبد العزيز رئيس المنظومة الإعلامية.

ياسر إدريس يمنح النني القلادة الذهبية ويعلن اختياره سفيرا للجنة الأولمبية

وحرص المهندس ياسر إدريس بعد ترحيبه بالنجم الدولى الشهير على اصطحابه فى جولة داخل المتحف الأولمبي العريق بما يحمله من قصص تاريخية ووثائقية منذ أن نشأت الأولمبياد مرورا بكل مراحلها عبر التاريخ القديم وحتى النسخة الأحدث فى دورة الألعاب السابقة فى باريس 2024 ؛ وتخلل الجولة التقاط محمد النني صور تذكارية له مع شعلتي الدورة الأولمبية فى نسختيها بلندن 2012 وباريس 2024 خاصة وأنه كان نجما مؤثرا فى صفوف الفراعنة فى الدورتين.

ياسر إدريس يمنح النني القلادة الذهبية ويعلن اختياره سفيرا للجنة الأولمبية

وأكد المهندس ياسر إدريس أن اختيار النني لم يأت صدفة ولكن جاء لعدة أسباب جوهرية، منها أنه النجم الكروي الأكثر مشاركة فى الأولمبياد من حيث عدد المباريات، كما أنه صاحب تجربة إحترافية ثرية ومؤثرة فى قلعة أرسنال الانجليزي العملاقة وهذا التاريخ العريق إلى جانب الصفات الإرادية المتميزة ساهمت كلها فى صناعة أسطورة النني الذى يمتلك شعبية جارفة وقبولا كبيرا على كافة الأصعدة والمستويات.

ياسر إدريس يمنح النني القلادة الذهبية ويعلن اختياره سفيرا للجنة الأولمبية

وتابع المهندس ياسر أدريس قائلا: مصر تشهد حالة من الزهو والازدهار فى كل المجالات من بينها قطاع الرياضة، وذلك بفضل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي البطل الحقيقي لما تشهده بلادنا من نجاحات ضخمة، وأن اللجنة الأولمبية المصرية عندما تستعين بالنماذج المشرفة مثل النني كسفير لها فهي بذلك تمنح الفرصة للناجحين لكي ينقلوا خبراتهم وتجاربهم للأبطال المصريين وهم يستعدون لتحديات كبيرة فى المرحلة المقبلة خاصة دورة لوس انجلوس 2028.

ياسر إدريس يمنح النني القلادة الذهبية ويعلن اختياره سفيرا للجنة الأولمبية

ومن جانبه وجه الكبتن محمد النني الشكر الكبير إلى المهندس ياسر إدريس واصفا تنصيبه سفيرا للجنة الأولمبية المصرية بأنها لحظة تاريخية، وأنه سعيد بثقة رئيس اللجنة المصرية ويتطلع أن يكون على قدر الثقة في خدمة مصر من خلال موقعه كسفيرا لمصر الأوليمبية، مشددا على أن بلادنا تمتلك إمكانات عظيمة وأبطال يستحقون التقدير والتحية والدعم.

ياسر إدريس يمنح النني القلادة الذهبية ويعلن اختياره سفيرا للجنة الأولمبية

وأضاف محمد النني أنه سعيد جدا بأى مهمة وطنية ينال شرف القيام بها وهذا اليوم بالنسبة له يوم تاريخي لأنه جاء حافلا باستعادته لذكريات مشاركاته الأولمبية فى دورة لندن 2012 عندما واجهنا نجوم البرازيل بقيادة نيمار وهالك ومارسيلو وفى نسخة باريس 2024، وماشهدته من نتائج مشرفة حيث تفوقنا على إسبانيا وباراجواى وأوزبكستان وكنا على أعتاب ميدالية لولا الحظ الذى لم يحالفنا فى لقاء فرنسا الذى ظلت مصر متقدمه خلاله حتي الدقيقة 82 بهدف قبل أن تنقلب الأمور ولكن يحسب لهذا الجيل فوزه بالمركز الرابع اولمبيا وهو إنجاز مصري لم يتحقق منذ 60 عاما.

ياسر إدريس يمنح النني القلادة الذهبية ويعلن اختياره سفيرا للجنة الأولمبية

محمد منير سفيرا للجنة الأولمبية، وياسر إدريس يمنحه قلادة العظماء

فيما قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس اختيار الفنان محمد منير سفيرا للجنة الأولمبية المصرية.

وقلد المهندس ياسر إدريس الفنان محمد منير القلادة الأولمبية وسط أجواء رائعة فى حضور المهندس أدهم دهب عضو اللجنة الاقتصادية الأولمبية.

وشهدت اللحظات التي سبقت تقليد منير قلادة العظماء الأولمبية تبادله أطراف الحديث مع المهندس ياسر إدريس عن ارتباطه بحب الرياضة منذ الصغر وإيمانه بأنها رسالة عظيمة مشددا على أنها قوة ناعمة فى نشر مفاهيم الحب والجمال والسلام كما أن أساطيرها وفرسانها ونجومها يحملون الصفات الارادية مثل التحدى والاصرار والنجاح.

وأعرب الكينج محمد منير عن سعادته باختياره سفيرا للجنة الأولمبية بما تحمله من تاريخ عريق موجها الشكر إلى المهندس ياسر إدريس على ثقته فى شخصه واختياره سفيرا للحركة الأولمبية المصرية وحصوله على القلادة الأولمبية.

وتابع محمد منير قائلا: الرياضة رسالة عظيمة ونبيلة واتمني أن أساهم فى تعزيز مفاهيمها ومصطلحاتها الراقية ونشرها من خلال دورى كسفير للحركة الأولمبية.

ومن جانبه أكد المهندس ياسر ادريس أن اختيار الكينج سفيرا للجنة الأولمبية جاء تقديرا لتاريخه الكبير وشعبيته الجارفة فى كل أنحاء العالم وشخصيته الراقية والمحبوبة على مر التاريخ ومع كل الأجيال.

وتابع ياسر إدريس أن اختيار الكينج محمد منير جاء أيمانا من اللجنة الاولمبية بأن الكينج قدوة وقيمة كبيرة للشباب والرياضيين وواجهة مشرفة.. وسيكون فعال ومؤثر فى الدور المجتمعي المهم الذى تقدمه الألعاب الأولمبية من خلال تعزيز التنوع الثقافي وبناء القيم الإنسانية والتشجيع على السلام والوحدة بين الشعوب وغيرها من المفاهيم والمصطلحات النبيلة ؛ مع الترويج للحركة الأولمبية المصرية فى المؤتمرات والمناسبات والبطولات ودعم المنتخبات الوطنية واللاعبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.