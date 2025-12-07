الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

عقب فوزه على لاعب إسرائيل، محافظ الغربية يهنئ محمد السيد بطل سلاح الإيبيه

محافظ الغربية يهنئ
محافظ الغربية يهنئ البطل محمد السيد
18 حجم الخط

قدم اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية خالص التهنئة للبطل الأولمبي محمد السيد ابن محافظة الغربية بعد تتويجه بالميدالية الذهبية لكأس العالم لسلاح الإيبيه والمقامة بدولة كندا عقب فوزه المستحق على لاعب إسرائيل بنتيجة 15–5 مؤكدًا أن الإنجاز يحمل قيمة كبيرة ليس فقط لكونه ذهبية عالمية بل لأنه يعكس الإرادة الصلبة والعزيمة التي يتميز بها أبناء المحافظة في مختلف المجالات.

محاضرة تثقيفية لطلاب مدارس طنطا حول ترشيد استهلاك المياه

ترقية 20 عضوًا بهيئة التدريس وتعيين 16 مدرسًا بجامعة طنطا

وأعرب محافظ الغربية عن فخره الشديد بالمستوى المتميز الذي ظهر به اللاعب خلال البطولة مشيرا إلى أن الأداء الرفيع الذي قدمه يؤكد قدرته على المنافسة في أكبر المحافل الدولية ويضاف إلى سلسلة إنجازات الرياضة المصرية التي تتزايد بقوة خلال السنوات الأخيرة، موضحا أن المحافظة تعتز بكل ابن من أبنائها يمثل مصر عالميًا ويرفع رايتها في البطولات الكبرى.

 

وأكد محافظ الغربية تقديره الكامل للجهود التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة ويبذلها الجهاز الفني والاتحاد المصري للسلاح في إعداد أبطال قادرين على تحقيق البطولات الدولية مشيدًا بحجم العمل المبذول خلال الفترة الماضية والذي أثمر عن هذه النتيجة المشرفة التي تليق بمكانة مصر الرياضية على مستوى العالم.

وأضاف محافظ الغربية أن وجود نماذج مضيئة مثل البطل محمد السيد يمثل مصدر إلهام للشباب ويعكس صورة مشرفة للمحافظة في كل المحافل الرياضية متمنيًا للاعب مزيدًا من النجاحات وحصد المزيد من البطولات القارية والعالمية مع تأكيده الاستمرار في دعم الأبطال الواعدين في مختلف الألعاب بهدف صناعة جيل جديد قادر على رفع اسم مصر عاليا في كل الساحات الدولية.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتشديد على أن محافظة الغربية تضع دعم الرياضيين ضمن أولوياتها مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير كل عناصر الدعم والرعاية لأبنائها الرياضيين بما يمكّنهم من مواصلة مسيرة الإنجازات المشرفة على المستويين المحلي والدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

محاضرة تثقيفية لطلاب مدارس طنطا حول ترشيد استهلاك المياه

ترقية 20 عضوًا بهيئة التدريس وتعيين 16 مدرسًا بجامعة طنطا

الإدارية العليا تنظر طعنا لإلغاء نتيجة انتخابات دائرة طنطا اليوم

من 19 ألفًا إلى 55 ألف جنيه، مزارعو الغربية يستغيثون بعد زيادة إيجار أراضي الأوقاف (فيديو)

الأكثر قراءة

موعد مباراة فلسطين وسوريا في كأس العرب والقنوات الناقلة

بعد سحب الجنسية الكويتية منه، من هو الداعية طارق سويدان وما هي جنسيته الحقيقية؟

موعد مباراة تونس وقطر في كأس العرب والقنوات الناقلة

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأحد 7-12-2025

أدعية صباحية من الكتاب والسنة لبدء يوم جديد، رددها

طارق كامل أيقونة الريادة الرقمية في إفريقيا

أسعار ومواصفات سيارات شيري TIGGO4 العائلية

فريق محميات أسوان يبدأ مطاردة تماسيح الزوامل في الشرقية (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد 7-12-2025

تراجع سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأحد 7-12-2025

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأحد 7-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية اللص في المنام وعلاقتها بوجود هموم ومشاكل

هل يجوز إجراء عملية جراحية للمريض فاقد الوعي بتفويض من أهله؟ الإفتاء تجيب

أدعية صباحية من الكتاب والسنة لبدء يوم جديد، رددها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads