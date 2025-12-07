عقب فوزه على لاعب إسرائيل، محافظ الغربية يهنئ محمد السيد بطل سلاح الإيبيه

18 حجم الخط

قدم اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية خالص التهنئة للبطل الأولمبي محمد السيد ابن محافظة الغربية بعد تتويجه بالميدالية الذهبية لكأس العالم لسلاح الإيبيه والمقامة بدولة كندا عقب فوزه المستحق على لاعب إسرائيل بنتيجة 15–5 مؤكدًا أن الإنجاز يحمل قيمة كبيرة ليس فقط لكونه ذهبية عالمية بل لأنه يعكس الإرادة الصلبة والعزيمة التي يتميز بها أبناء المحافظة في مختلف المجالات.

وأعرب محافظ الغربية عن فخره الشديد بالمستوى المتميز الذي ظهر به اللاعب خلال البطولة مشيرا إلى أن الأداء الرفيع الذي قدمه يؤكد قدرته على المنافسة في أكبر المحافل الدولية ويضاف إلى سلسلة إنجازات الرياضة المصرية التي تتزايد بقوة خلال السنوات الأخيرة، موضحا أن المحافظة تعتز بكل ابن من أبنائها يمثل مصر عالميًا ويرفع رايتها في البطولات الكبرى.

وأكد محافظ الغربية تقديره الكامل للجهود التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة ويبذلها الجهاز الفني والاتحاد المصري للسلاح في إعداد أبطال قادرين على تحقيق البطولات الدولية مشيدًا بحجم العمل المبذول خلال الفترة الماضية والذي أثمر عن هذه النتيجة المشرفة التي تليق بمكانة مصر الرياضية على مستوى العالم.

وأضاف محافظ الغربية أن وجود نماذج مضيئة مثل البطل محمد السيد يمثل مصدر إلهام للشباب ويعكس صورة مشرفة للمحافظة في كل المحافل الرياضية متمنيًا للاعب مزيدًا من النجاحات وحصد المزيد من البطولات القارية والعالمية مع تأكيده الاستمرار في دعم الأبطال الواعدين في مختلف الألعاب بهدف صناعة جيل جديد قادر على رفع اسم مصر عاليا في كل الساحات الدولية.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتشديد على أن محافظة الغربية تضع دعم الرياضيين ضمن أولوياتها مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير كل عناصر الدعم والرعاية لأبنائها الرياضيين بما يمكّنهم من مواصلة مسيرة الإنجازات المشرفة على المستويين المحلي والدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.