تجنب الوقوف بجوار اللاعب الإسرائيلي، تصرف ذكي من محمد السيد في كأس العالم للسلاح

فاز محمد السيد، لاعب المنتخب المصري للسلاح، بذهبية كأس العالم لسلاح سيف المبارزة والتي تستضيفها مدينة فانكوفر الكندية في الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر الجاري.

وأحرز محمد السيد الميدالية الذهبية بعد اكتساحه لاعب إسرائيل في المباراة النهائية بنتيجة 15-5.

وفي الظروف العادية، يقف صاحب الميدالية الذهبية في المنتصف وعلى يساره أبطال الميداليات البرونزية وعلى يمينه صاحب الميدالية الفضية من أجل التقاط الصورة التذكارية، وهو ما كان سيجبر لاعب منتخبنا على الوقوف بجانب اللاعب الإسرائيلي.

وحرص محمد السيد على الخروج من المنتصف والوقوف في أقصى اليسار حتى يتجنب الوقوف بجانب اللاعب الإسرائيلي أثناء التقاط الصور التذكارية.

تتويج محمد السيد لاعب منتخب السلاح، فيتو

وافتتح "السيد" مشواره في البطولة من دور الـ64 الرئيسي، بالفوز على لاعب أمريكا جاستين يوو بنتيجة 13-12.

ثم فاز "السيد" في دور الـ 32 على لاعب المجر ناجي دايفيد بنتيجة 15-10، وفي دور ثمن النهائي تغلب "السيد" على لاعب السويد أليكسس بايارد بنتيجة 15-11.

وضمن "السيد" التتويج بميدالية بعد فوزه في دور ربع النهائي على لاعب هونج كونج هو سن فونج بنتيجة 15-7.

وتغلب "السيد" في نصف النهائي على لاعب المجر جيرجلي سيكلوسي بنتيجة 15-13، واختتم مشاركته بالتتويج بذهبية البطولة بعد اكتساحه في المباراة النهائية اللاعب الإسرائيلي بنتيجة 15-5.

جدير بالذكر أن محمد السيد هو صاحب برونزية سلاح سيف المبارزة في أولمبياد باريس 2024.

