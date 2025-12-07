الأحد 07 ديسمبر 2025
رياضة

محمد السيد يكتسح لاعب إسرائيل ويتوج بذهبية بطولة كأس العالم للسلاح

محمد السيد لاعب منتخب
محمد السيد لاعب منتخب السلاح، فيتو
فاز محمد السيد، لاعب المنتخب المصري للسلاح، بذهبية كأس العالم لسلاح سيف المبارزة والتي تستضيفها مدينة فانكوفر الكندية في الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر الجاري.

أحرز محمد السيد الميدالية الذهبية بعد اكتساحه لاعب إسرائيل في المباراة النهائية بنتيجة 15-5.

وافتتح "السيد" مشواره في البطولة من دور الـ64 الرئيسي، بالفوز على لاعب أمريكا جاستين يوو بنتيجة 13-12.

تتويج محمد السيد لاعب منتخب السلاح، فيتو
تتويج محمد السيد لاعب منتخب السلاح، فيتو

ثم فاز "السيد" في دور الـ 32 على لاعب المجر ناجي دايفيد بنتيجة 15-10، وفي دور ثمن النهائي تغلب "السيد" على لاعب السويد أليكسس بايارد بنتيجة 15-11.

وضمن "السيد" التتويج بميدالية بعد فوزه في دور ربع النهائي على لاعب هونج كونج هو سن فونج بنتيجة 15-7.

ثم تغلب "السيد" في نصف النهائي على لاعب المجر جيرجلي سيكلوسي بنتيجة 15-13، واختتم مشاركته بالتتويج بذهبية البطولة بعد اكتساحه في المباراة النهائية اللاعب الإسرائيلي بنتيجة 15-5.

الجدير بالذكر أن محمد السيد هو صاحب برونزية سلاح سيف المبارزة في أولمبياد باريس 2024.

