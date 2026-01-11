تقديم 14.4 مليون خدمة علاجية، كشف حساب المستشفيات والمعاهد التعليمية خلال 2025

18 حجم الخط

أعلن الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، عن حصاد إنجازات الهيئة خلال عام 2025، مؤكدًا أن المستشفيات والمعاهد التابعة قدمت نحو 14.4 مليون خدمة علاجية، إلى جانب تنفيذ 526 بحثًا علميًا، وتنظيم 8100 نشاط تدريبي، في إطار خطة الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية والتعليم الطبي.

عدد المترددين على العيادات الخارجية بلغ 4.2 مليون مريض



وأوضح عبد الغفار أن عدد المترددين على العيادات الخارجية بلغ 4.2 مليون مريض، بينما استقبلت أقسام الطوارئ والاستقبال نحو 1.6 مليون حالة، وتم علاج أكثر من 250 ألف مريض داخل الأقسام الداخلية والرعايات المركزة، إلى جانب إجراء 230 ألف عملية جراحية بمختلف التخصصات.

وأشار إلى تقديم 205 آلاف جلسة غسيل كلوي، و64 ألف جلسة علاج أورام، وإجراء 30 ألف قسطرة قلبية وطرفية ومخية، فضلًا عن 24 ألف منظار للجهاز الهضمي، بما يعكس حجم الضغط على مستشفيات الهيئة ودورها الحيوي في خدمة المواطنين.



خدمات طبية مستحدثة



وكشف رئيس الهيئة عن إطلاق 8 خدمات طبية جديدة خلال عام 2025، من بينها إنشاء وحدة جراحات القلب والصدر بمستشفى الجمهورية التعليمي، وإجراء 125 جراحة متقدمة، واستحداث وحدات كهربية القلب في مستشفيي بنها ودمنهور التعليميين، وهما الوحيدتان في محافظتيهما.



كما تم تشغيل وحدة السكتة الدماغية بمستشفى دمنهور التعليمي، وإجراء 396 قسطرة مخية، إلى جانب استحداث خدمة زراعة الصمام الرئوي بالقسطرة في معهد القلب القومي، وعلاج 18 حالة بنجاح.



وشملت الخدمات الجديدة أيضًا افتتاح وحدة علاج القولون التقرحي بمستشفى أحمد ماهر التعليمي، بمتوسط 100 مريض شهريًا، وتشغيل وحدات الرضاعة الطبيعية في 8 مستشفيات، ومتابعة 1000 أم شهريًا، فضلًا عن تفعيل العيادات المسائية في 15 وحدة، التي تستقبل نحو 11 ألف مريض شهريًا، وتفعيل جراحات الشبكية للعيون بمستشفى الأحرار التعليمي.



إنجازات بحثية وتدريبية



وفيما يخص البحث العلمي، أوضح عبد الغفار أن الهيئة نفذت 526 بحثًا علميًا، منها 47 بحثًا منشورًا في مجلات عالمية مصنفة Q1، و33 بحثًا في Q2، و40 بحثًا في Q3 وQ4، إلى جانب تمويل 15 بحثًا من الهيئة، وإطلاق جائزة النشر الدولي ومبادرة «انشر بحثك الأول».



أما في مجال التدريب، فقد تم تنفيذ 8100 نشاط تدريبي، وتقديم 36 دبلومة مهنية، من بينها 3 دبلومات مستحدثة في 2025، وبلغ عدد الدارسين بالدبلومات نحو 3400 دارس، فيما شارك في الأنشطة التدريبية المختلفة أكثر من 126 ألف متدرب، مع تدريب طلاب 18 جامعة خاصة داخل وحدات الهيئة.



مشروعات تطوير كبرى



وأشار رئيس الهيئة إلى تنفيذ عدد من مشروعات التطوير، من بينها تطوير مستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي بسعة 124 سريرًا، والانتهاء من تطوير مبنى العيادات الخارجية بمستشفى سوهاج التعليمي، وتشغيل 7 غرف عمليات بالمعهد التذكاري للأبحاث الرمدية.



كما شملت أعمال التطوير مستشفيات بنها، والجمهورية، ودمنهور، والجلاء التعليمي، إضافة إلى تحديث المرافق الاستراتيجية في 8 مستشفيات و4 معاهد، وتطوير أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية في عدد من المعاهد والمستشفيات.



وكشف عبد الغفار أن الهيئة تستعد لتسليم عدد من المشروعات الجديدة مطلع عام 2026، من بينها المجمع التعليمي ومجمع المخازن بأرض حميات إمبابة، ومبنى الطب الحرج بمستشفى دمنهور التعليمي، وتطوير مستشفى الجلاء التعليمي، في إطار رؤية متكاملة لتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة للمواطنين.

